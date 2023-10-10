В США раскрыли роль Байдена в развязывании войны в Израиле

New York Post: администрация Байдена ослабила Израиль перед вторжением ХАМАС

10 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Джо Байден продолжил замысел Барака Обамы в том, чтобы сделать Иран сильным государством на Ближнем Востоке Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Администрация президента США Джо Байдена разожгла недовольства в Израиле среди населения из-за внутренней политики государства. Об этом сообщили в газете New York Post. Авторы статьи отметили, что это привело к ослаблению страны и вторжению палестинского движения ХАМАС. «Команда Байдена на каждом шагу стремилась делигитимизировать, изолировать и систематически подрывать стратегическое положение Израиля, в первую очередь, стремясь разжечь волнения по поводу его внутренней политики», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что действия США почти привели к гражданской войне, в результате чего Израиль ослаб перед вторжением ХАМАС. В газете подчеркнули, что Израиль постоянно страдает от угрозы уничтожения. Конфликт Палестины и Израиля является продолжением замысла бывшего президента США Барак Обамы сделать Иран «сильной лошадью» на Ближнем Востоке. Авторы статьи сообщили, что США добились этого, ослабив Израиль. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда террористы ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. За время боевых действий было обнаружено 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские террористы взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента США Джо Байдена разожгла недовольства в Израиле среди населения из-за внутренней политики государства. Об этом сообщили в газете New York Post. Авторы статьи отметили, что это привело к ослаблению страны и вторжению палестинского движения ХАМАС. «Команда Байдена на каждом шагу стремилась делигитимизировать, изолировать и систематически подрывать стратегическое положение Израиля, в первую очередь, стремясь разжечь волнения по поводу его внутренней политики», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что действия США почти привели к гражданской войне, в результате чего Израиль ослаб перед вторжением ХАМАС. В газете подчеркнули, что Израиль постоянно страдает от угрозы уничтожения. Конфликт Палестины и Израиля является продолжением замысла бывшего президента США Барак Обамы сделать Иран «сильной лошадью» на Ближнем Востоке. Авторы статьи сообщили, что США добились этого, ослабив Израиль. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда террористы ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по территории Израиля. За время боевых действий было обнаружено 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские террористы взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля.