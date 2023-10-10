WSJ: на территории Израиля обнаружили 1500 боевиков ХАМАС

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В Израиле нашли около 1500 тел боевиков ХАМАСа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле, с момента начала военных действий, обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую армию.

«Тела около 1500 боевиков ХАМАСа были найдены на территории Израиля с начала боевых действий в субботу», — передает издание. Уточняется, что представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что Израиль почти завершил эвакуацию городов на границе с сектором Газа.

Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Спустя время Иерусалим официально объявил войну Палестине. В результате конфликта погибли тысячи человек с обеих сторон.

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В Израиле, с момента начала военных действий, обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую армию. «Тела около 1500 боевиков ХАМАСа были найдены на территории Израиля с начала боевых действий в субботу», — передает издание. Уточняется, что представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что Израиль почти завершил эвакуацию городов на границе с сектором Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Спустя время Иерусалим официально объявил войну Палестине. В результате конфликта погибли тысячи человек с обеих сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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