WSJ: на территории Израиля обнаружили 1500 боевиков ХАМАС

10 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Израиле нашли около 1500 тел боевиков ХАМАСа Фото: dpa/picture-alliance новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Израиле, с момента начала военных действий, обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую армию. «Тела около 1500 боевиков ХАМАСа были найдены на территории Израиля с начала боевых действий в субботу», — передает издание. Уточняется, что представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что Израиль почти завершил эвакуацию городов на границе с сектором Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Спустя время Иерусалим официально объявил войну Палестине. В результате конфликта погибли тысячи человек с обеих сторон.

В Израиле, с момента начала военных действий, обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую армию. «Тела около 1500 боевиков ХАМАСа были найдены на территории Израиля с начала боевых действий в субботу», — передает издание. Уточняется, что представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что Израиль почти завершил эвакуацию городов на границе с сектором Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Спустя время Иерусалим официально объявил войну Палестине. В результате конфликта погибли тысячи человек с обеих сторон.