WSJ: на территории Израиля обнаружили 1500 боевиков ХАМАС

В Израиле нашли около 1500 тел боевиков ХАМАСа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Израиле, с момента начала военных действий, обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую армию.
«Тела около 1500 боевиков ХАМАСа были найдены на территории Израиля с начала боевых действий в субботу», —
Палестинские боевики движения ХАМАС начали военные действия в Израиле 7 октября. Спустя время Иерусалим официально объявил войну Палестине. В результате конфликта погибли тысячи человек с обеих сторон.
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