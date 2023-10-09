09 октября 2023
08 октября 2023

Глава Росгвардии в ЯНАО представил Артюхову командира нового ОМОН. Фото

Командиром отряда «Ямал» назначили полковника Дмитрия Сирина
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрию Артюхову представили командира ноябрьского спецподразделения ОМОН Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Глава управления Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил главе округа Дмитрию Артюхову командира второго спецподразделения ОМОН, которое формируется в Ноябрьске. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрию Артюхову представили командира спецподразделения ОМОН „Ямал“. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин. Встреча прошла в Салехарде, на ней также присутствовал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Дмитрий Сирин служит на Ямале с 2019 года. До назначения командиром отряда «Ямал» он выполнял обязанности заместителя командира спецподразделения ОМОН «Север», которое дислоцируется в Новом Уренгое. Полковник Сирин имеет боевой опыт, отмечен государственными и ведомственными наградами.

Ранее URA.RU рассказало, что в июле власти ЯНАО приняли решение создать второе спецподразделение ОМОН «Ямал» в Ноябрьске. Инициативу окружных властей поддержал президент РФ Владимир Путин.

Полковник полиции Дмитрий Сирин стал командиром отряда «Ямал»
Полковник полиции Дмитрий Сирин стал командиром отряда «Ямал»
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Глава управления Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил главе округа Дмитрию Артюхову командира второго спецподразделения ОМОН, которое формируется в Ноябрьске. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрию Артюхову представили командира спецподразделения ОМОН „Ямал“. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин. Встреча прошла в Салехарде, на ней также присутствовал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дмитрий Сирин служит на Ямале с 2019 года. До назначения командиром отряда «Ямал» он выполнял обязанности заместителя командира спецподразделения ОМОН «Север», которое дислоцируется в Новом Уренгое. Полковник Сирин имеет боевой опыт, отмечен государственными и ведомственными наградами. Ранее URA.RU рассказало, что в июле власти ЯНАО приняли решение создать второе спецподразделение ОМОН «Ямал» в Ноябрьске. Инициативу окружных властей поддержал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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