Глава Росгвардии в ЯНАО представил Артюхову командира нового ОМОН. Фото

Командиром отряда «Ямал» назначили полковника Дмитрия Сирина

10 октября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дмитрию Артюхову представили командира ноябрьского спецподразделения ОМОН Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Глава управления Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил главе округа Дмитрию Артюхову командира второго спецподразделения ОМОН, которое формируется в Ноябрьске. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрию Артюхову представили командира спецподразделения ОМОН „Ямал“. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин. Встреча прошла в Салехарде, на ней также присутствовал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дмитрий Сирин служит на Ямале с 2019 года. До назначения командиром отряда «Ямал» он выполнял обязанности заместителя командира спецподразделения ОМОН «Север», которое дислоцируется в Новом Уренгое. Полковник Сирин имеет боевой опыт, отмечен государственными и ведомственными наградами. Ранее URA.RU рассказало, что в июле власти ЯНАО приняли решение создать второе спецподразделение ОМОН «Ямал» в Ноябрьске. Инициативу окружных властей поддержал президент РФ Владимир Путин. Полковник полиции Дмитрий Сирин стал командиром отряда «Ямал» Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriyu-artyukhovu-predstavili-komandira-spetspodrazdeleniya-omon-yamal/

Глава управления Росгвардии по ЯНАО Александр Борисенко представил главе округа Дмитрию Артюхову командира второго спецподразделения ОМОН, которое формируется в Ноябрьске. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрию Артюхову представили командира спецподразделения ОМОН „Ямал“. Им стал полковник полиции Дмитрий Сирин. Встреча прошла в Салехарде, на ней также присутствовал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Дмитрий Сирин служит на Ямале с 2019 года. До назначения командиром отряда «Ямал» он выполнял обязанности заместителя командира спецподразделения ОМОН «Север», которое дислоцируется в Новом Уренгое. Полковник Сирин имеет боевой опыт, отмечен государственными и ведомственными наградами. Ранее URA.RU рассказало, что в июле власти ЯНАО приняли решение создать второе спецподразделение ОМОН «Ямал» в Ноябрьске. Инициативу окружных властей поддержал президент РФ Владимир Путин.