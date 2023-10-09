Шумкова, контролирующего отправку помощи на СВО, просят ввести спецнаграду

10 октября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Власти просят ввести награду за помощь на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской облдумы и руководитель реготделения партии ЛДПР Юрий Ярушин обратился к губернатору Вадиму Шумкову с предложением ввести награду «Медаль за помощь Специальной Военной Операции». Об этом Ярушин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор при этом особо контролирует отправку помощи на фронт, о чем он постоянно сообщает. «Обратился к губернатору Шумкову с предложением рассмотреть вопрос об учреждении награды Курганской области „Медаль за помощь Специальной Военной Операции“. <…> Тысячи зауральцев самоотверженно помогают армии: собирают и доставляют гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют одежду для участников СВО и госпиталей, изготавливают необходимое военнослужащим оборудование и имущество», — пишет депутат. Также он отметил, что курганцы делают это на добровольной основе, «от души и сердца, тратят все свои силы и средства» и считает, что они заслуживают награды за свой труд. Ранее URA.RU писало, что бронежилет, подаренный Вадимом Шумковым, спас жизнь мобилизованному бойцу СВО Анатолию, защитив его от обстрела. Также сообщалось, что курганские бойцы СВО выразили благодарность губернатору региона и неравнодушным жителям области за доставленный груз с вещами.

Депутат курганской облдумы и руководитель реготделения партии ЛДПР Юрий Ярушин обратился к губернатору Вадиму Шумкову с предложением ввести награду «Медаль за помощь Специальной Военной Операции». Об этом Ярушин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор при этом особо контролирует отправку помощи на фронт, о чем он постоянно сообщает. «Обратился к губернатору Шумкову с предложением рассмотреть вопрос об учреждении награды Курганской области „Медаль за помощь Специальной Военной Операции“. <…> Тысячи зауральцев самоотверженно помогают армии: собирают и доставляют гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют одежду для участников СВО и госпиталей, изготавливают необходимое военнослужащим оборудование и имущество», — пишет депутат. Также он отметил, что курганцы делают это на добровольной основе, «от души и сердца, тратят все свои силы и средства» и считает, что они заслуживают награды за свой труд. Ранее URA.RU писало, что бронежилет, подаренный Вадимом Шумковым, спас жизнь мобилизованному бойцу СВО Анатолию, защитив его от обстрела. Также сообщалось, что курганские бойцы СВО выразили благодарность губернатору региона и неравнодушным жителям области за доставленный груз с вещами.