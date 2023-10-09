09 октября 2023

Шумкова, контролирующего отправку помощи на СВО, просят ввести спецнаграду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , уаз, сво
Власти просят ввести награду за помощь на СВО Фото:

Депутат курганской облдумы и руководитель реготделения партии ЛДПР Юрий Ярушин обратился к губернатору Вадиму Шумкову с предложением ввести награду «Медаль за помощь Специальной Военной Операции». Об этом Ярушин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор при этом особо контролирует отправку помощи на фронт, о чем он постоянно сообщает.

«Обратился к губернатору Шумкову с предложением рассмотреть вопрос об учреждении награды Курганской области „Медаль за помощь Специальной Военной Операции“. <…> Тысячи зауральцев самоотверженно помогают армии: собирают и доставляют гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют одежду для участников СВО и госпиталей, изготавливают необходимое военнослужащим оборудование и имущество», — пишет депутат. Также он отметил, что курганцы делают это на добровольной основе, «от души и сердца, тратят все свои силы и средства» и считает, что они заслуживают награды за свой труд.

Ранее URA.RU писало, что бронежилет, подаренный Вадимом Шумковым, спас жизнь мобилизованному бойцу СВО Анатолию, защитив его от обстрела. Также сообщалось, что курганские бойцы СВО выразили благодарность губернатору региона и неравнодушным жителям области за доставленный груз с вещами.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат курганской облдумы и руководитель реготделения партии ЛДПР Юрий Ярушин обратился к губернатору Вадиму Шумкову с предложением ввести награду «Медаль за помощь Специальной Военной Операции». Об этом Ярушин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор при этом особо контролирует отправку помощи на фронт, о чем он постоянно сообщает. «Обратился к губернатору Шумкову с предложением рассмотреть вопрос об учреждении награды Курганской области „Медаль за помощь Специальной Военной Операции“. <…> Тысячи зауральцев самоотверженно помогают армии: собирают и доставляют гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют одежду для участников СВО и госпиталей, изготавливают необходимое военнослужащим оборудование и имущество», — пишет депутат. Также он отметил, что курганцы делают это на добровольной основе, «от души и сердца, тратят все свои силы и средства» и считает, что они заслуживают награды за свой труд. Ранее URA.RU писало, что бронежилет, подаренный Вадимом Шумковым, спас жизнь мобилизованному бойцу СВО Анатолию, защитив его от обстрела. Также сообщалось, что курганские бойцы СВО выразили благодарность губернатору региона и неравнодушным жителям области за доставленный груз с вещами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...