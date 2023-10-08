Подарок губернатора Шумкова спас жизнь курганскому бойцу на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бронежилет, подаренный губернатором Курганской области Вадимом Шумковым мобилизованному бойцу СВО Анатолию, спас жизнь его земляку-сослуживцу с позывным «Физрук». Информацию об этом опубликована в соцсетях.

«Губернатор, броня, земляк. Они спасли жизнь половинского бойца с позывным „Физрук“, который на СВО с первых дней мобилизации. На днях позицию, на которой он находился, активно обстреляли. Беспилотник сбросил гранату прямо за спину Андрея», — говорится в сообщении половинской газеты «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте».

Бронежилет был подарен военнослужащему Анатолию главой региона Вадимом Шумковым в середине сентября в ходе его отпуска. После того как мобилизованный боец вернулся на фронт он передал его своему земляку «Физруку» перед его очередным выходом на боевое задание. «Все могло быть намного печальнее. Ноги, поясницу посекло, лечусь. А в броне на спине насчитали 23 осколка, на шее — 11, в каске — 4. В общем, если бы не эта броня, я бы точно не выжил. Спасибо земляку и губернатору», — сказал боец. Сейчас он проходит лечение в одном из военных госпиталей.

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик рассказал, как его от тяжелых ранений спас рюкзак в зоне СВО. По его словам, осколки попали в пауэрбанк и сменили траекторию.

Бронежилет, который губернатор Шумков подарил курганскому мобилизованному, спас его сослуживца от смерти Фото: Половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте»