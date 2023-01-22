Курганцы из зоны СВО поблагодарили жителей региона и губернатора Шумкова за помощь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие, которые участвуют в спецоперации, поблагодарили губернатора региона Вадима Шумкова и неравнодушных жителей области за доставленный груз с вещами. Видеообращение бойцов опубликовано в официальной группе правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие курганцы! Все неравнодушные, которые не оставляют своих бойцов на передовой и стараются помочь. Мы говорим вам огромное спасибо. Большое спасибо губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову, правительству, всем предпринимателям. Победа будем за нами!», — сказал в опубликованном ролике один из военных. В сообщении регионального правительства указано, что очередные посылки отправили из Курганской области на передовую на прошлой неделе. Груз был доставлен адресатам.

Ранее URA.RU писало, что разведчики, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям Шадринска. Военные поблагодарили за участие горожан, которые приняли участие в мероприятии по сбору вещей для военных. Они подчеркнули, что полученная помощь «поможет им на боевых позициях».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. По его словам, целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.