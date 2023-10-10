ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС

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Комиссия ООН проводит проверку о доказательствах военных преступлений Израиля и Палестины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на территории Палестины начала сбор доказательств военных преступлений, которые совершали стороны конфликта с 7 октября. Об этом сообщила сама комиссия.

«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — говорится в сообщении. Трансляция выступления шла на официальном сайте ООН.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября, когда когда палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по территории Израиля. Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 2800 человек, передает RT. Четверо россиян считаются пропавшими без вести, передает телеканал 360.

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Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на территории Палестины начала сбор доказательств военных преступлений, которые совершали стороны конфликта с 7 октября. Об этом сообщила сама комиссия. «Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — говорится в сообщении. Трансляция выступления шла на официальном сайте ООН. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября, когда когда палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по территории Израиля. Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 2800 человек, передает RT. Четверо россиян считаются пропавшими без вести, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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