ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на территории Палестины начала сбор доказательств военных преступлений, которые совершали стороны конфликта с 7 октября. Об этом сообщила сама комиссия.
«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — говорится в сообщении. Трансляция выступления шла на
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября, когда когда палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по территории Израиля. Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 2800 человек, передает RT. Четверо россиян считаются пропавшими без вести, передает телеканал 360.
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