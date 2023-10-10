Путин нашел выход из конфликта Израиля и Палестины Путин предложил создать суверенное Палестинское государство 10 октября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 + Владимир Путин призвал создать суверенное Палестинское государство Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Необходимо решить вопрос о создании суверенного Палестинского государства, чтобы решить конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. «Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Необходимо решить вопрос о создании суверенного Палестинского государства, чтобы решить конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. «Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям