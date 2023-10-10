Путин нашел выход из конфликта Израиля и Палестины

Путин предложил создать суверенное Палестинское государство
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на совместном заявлении в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал создать суверенное Палестинское государство Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Необходимо решить вопрос о создании суверенного Палестинского государства, чтобы решить конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

«Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Необходимо решить вопрос о создании суверенного Палестинского государства, чтобы решить конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. «Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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