Путин нашел выход из конфликта Израиля и Палестины

Владимир Путин призвал создать суверенное Палестинское государство
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Необходимо решить вопрос о создании суверенного Палестинского государства, чтобы решить конфликт Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
«Для решения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!