Тюменские власти рассказали, когда запустят движение по перекрытой улице Ленина

Движение по улице Ленина откроют в октябре

10 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени движение по улице Ленина планируют открыть уже в октябре. Об этом сообщили в администрации города. Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года. «Все работы планируется завершить в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, — 15 ноября 2023 года. Однако запустить движение по одной из главных улиц города — Ленина планируется уже в октябре», — рассказали в мэрии. На участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. На Красина специалисты укладывают плитку и устанавливают и подключают систему освещения. Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин объяснил сдвинувшиеся сроки работ. «Были скорректированы технические решения по специальным разделам проекта, в том числе устройство ливневой канализации, технологические и конструктивные решения по автомобильной дороге. Изменения коснулись и количества применяемых материалов», — сообщил Васенин. Также в текущем году планируется запустить движение на участке от улицы Муравленко до Газовиков. Все работы будут завершены до 15 ноября 2024 года.

В Тюмени движение по улице Ленина планируют открыть уже в октябре. Об этом сообщили в администрации города. Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года. «Все работы планируется завершить в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, — 15 ноября 2023 года. Однако запустить движение по одной из главных улиц города — Ленина планируется уже в октябре», — рассказали в мэрии. На участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. На Красина специалисты укладывают плитку и устанавливают и подключают систему освещения. Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин объяснил сдвинувшиеся сроки работ. «Были скорректированы технические решения по специальным разделам проекта, в том числе устройство ливневой канализации, технологические и конструктивные решения по автомобильной дороге. Изменения коснулись и количества применяемых материалов», — сообщил Васенин. Также в текущем году планируется запустить движение на участке от улицы Муравленко до Газовиков. Все работы будут завершены до 15 ноября 2024 года.