09 октября 2023

Тюменские власти рассказали, когда запустят движение по перекрытой улице Ленина

Движение по улице Ленина откроют в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, улица ленина
Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года Фото:

В Тюмени движение по улице Ленина планируют открыть уже в октябре. Об этом сообщили в администрации города. Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года.

«Все работы планируется завершить в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, — 15 ноября 2023 года. Однако запустить движение по одной из главных улиц города — Ленина планируется уже в октябре», — рассказали в мэрии.

На участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. На Красина специалисты укладывают плитку и устанавливают и подключают систему освещения. Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин объяснил сдвинувшиеся сроки работ. «Были скорректированы технические решения по специальным разделам проекта, в том числе устройство ливневой канализации, технологические и конструктивные решения по автомобильной дороге. Изменения коснулись и количества применяемых материалов», — сообщил Васенин.

Также в текущем году планируется запустить движение на участке от улицы Муравленко до Газовиков. Все работы будут завершены до 15 ноября 2024 года.

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В Тюмени движение по улице Ленина планируют открыть уже в октябре. Об этом сообщили в администрации города. Ремонтные работы на улице ведутся с мая 2023 года. «Все работы планируется завершить в срок, предусмотренный муниципальным контрактом, — 15 ноября 2023 года. Однако запустить движение по одной из главных улиц города — Ленина планируется уже в октябре», — рассказали в мэрии. На участке улицы наносят дорожную разметку, высаживают растительность и устанавливают знаки. На Красина специалисты укладывают плитку и устанавливают и подключают систему освещения. Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин объяснил сдвинувшиеся сроки работ. «Были скорректированы технические решения по специальным разделам проекта, в том числе устройство ливневой канализации, технологические и конструктивные решения по автомобильной дороге. Изменения коснулись и количества применяемых материалов», — сообщил Васенин. Также в текущем году планируется запустить движение на участке от улицы Муравленко до Газовиков. Все работы будут завершены до 15 ноября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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