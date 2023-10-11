Губернатор Пермского края прокомментировал аварию на шахте «Уралкалия»

Губернатор Махонин: шахта, где погиб горняк, продолжает работу в штатном режиме

12 октября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сейчас шахта рудника в Березниках продолжает свою работу в штатном режиме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Горнякам, находившимся в калийной шахте в Березниках (Пермский край) во время обрушения, оказана необходимая помощь. Сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также выразил соболезнования родным погибшего горняка. «Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. К сожалению, погиб один человек — машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме», — написал Махонин. Обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В момент аварии в шахте находились 83 человека, один из горняков погиб, сообщается в чате оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, происшествие не повлияло на работу предприятия.

Горнякам, находившимся в калийной шахте в Березниках (Пермский край) во время обрушения, оказана необходимая помощь. Сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также выразил соболезнования родным погибшего горняка. «Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. К сожалению, погиб один человек — машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме», — написал Махонин. Обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В момент аварии в шахте находились 83 человека, один из горняков погиб, сообщается в чате оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, происшествие не повлияло на работу предприятия.