11 октября 2023

Губернатор Пермского края прокомментировал аварию на шахте «Уралкалия»

Губернатор Махонин: шахта, где погиб горняк, продолжает работу в штатном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры, забой
Сейчас шахта рудника в Березниках продолжает свою работу в штатном режиме Фото:

Горнякам, находившимся в калийной шахте в Березниках (Пермский край) во время обрушения, оказана необходимая помощь. Сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также выразил соболезнования родным погибшего горняка.

«Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. К сожалению, погиб один человек — машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме», — написал Махонин.

Обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В момент аварии в шахте находились 83 человека, один из горняков погиб, сообщается в чате оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, происшествие не повлияло на работу предприятия.

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Горнякам, находившимся в калийной шахте в Березниках (Пермский край) во время обрушения, оказана необходимая помощь. Сейчас шахта продолжает работу в штатном режиме. Об этом в своем telegram-аккаунте сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона также выразил соболезнования родным погибшего горняка. «Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. К сожалению, погиб один человек — машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме», — написал Махонин. Обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках произошло в ночь на 12 октября. В момент аварии в шахте находились 83 человека, один из горняков погиб, сообщается в чате оперативной информации ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, происшествие не повлияло на работу предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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