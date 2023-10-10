Тряпки перекрывали сточные воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» провели аварийно-восстановительные работы в районе Центрального рынка в Перми. Из труб коллектора достали кляп, который состоял из тряпок. Именно его считают причиной неприятного запаха.

«Шахту коллектора на площади Центрального рынка сегодня вскрыли по экстренным причинам. Путь сточным водам по двухметровому коллектору практически перекрыл кляп из тряпок, которые обмотали трубу. В результате, поток сточных вод сильно затормозился. От этого — переполненные рядом колодцы и усилившийся неприятный запах», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

Уточняется, что кляп подняли при помощи специальной техники и освободили путь сточным водам. Препятствие образовалось из-за мусора, который попадает в канализацию на разных этапах от унитазов до нелегально открытых колодцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что неприятный запах устранили в пермском театре оперы и балета. Там провели ремонтные работы.

Кляп доставали при помощи специальной техники Фото с сайта «НОВОГОР-Прикамье», novogor.perm.ru