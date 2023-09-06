В Пермском оперном театре избавились от вони

Ремонтные работы в здании Пермского театра оперы и балета положительно оценил руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, ранее в переходе между зрительным залом и закулисным пространством «воняло» канализацией.
«Там проходит большая фановая труба, и там все время воняло. Часто гостям, которые приходили за кулисы, приходилось пояснять, что театр у нас маленький, зато пахнет по-большому. Так вот — сейчас не пахнет в этом месте», — рассказал Мирошниченко на пресс-конференции, говоря о ремонте здания. По его словам, улучшения благодаря ремонту здания отмечают не только зрители, но и артисты.
Ранее URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова обещала закончить ремонт театра в этом году. Также до конца года будет завершен проект новой сцены Пермской оперы.
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