В Пермском оперном театре избавились от вони

Ремонт избавил артистов и зрителей Пермской оперы от неприятных запахов

06 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Теперь гостей не стыдно позвать не только в зрительный зал Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ремонтные работы в здании Пермского театра оперы и балета положительно оценил руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, ранее в переходе между зрительным залом и закулисным пространством «воняло» канализацией. «Там проходит большая фановая труба, и там все время воняло. Часто гостям, которые приходили за кулисы, приходилось пояснять, что театр у нас маленький, зато пахнет по-большому. Так вот — сейчас не пахнет в этом месте», — рассказал Мирошниченко на пресс-конференции, говоря о ремонте здания. По его словам, улучшения благодаря ремонту здания отмечают не только зрители, но и артисты. Ранее URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова обещала закончить ремонт театра в этом году. Также до конца года будет завершен проект новой сцены Пермской оперы.

Ремонтные работы в здании Пермского театра оперы и балета положительно оценил руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, ранее в переходе между зрительным залом и закулисным пространством «воняло» канализацией. «Там проходит большая фановая труба, и там все время воняло. Часто гостям, которые приходили за кулисы, приходилось пояснять, что театр у нас маленький, зато пахнет по-большому. Так вот — сейчас не пахнет в этом месте», — рассказал Мирошниченко на пресс-конференции, говоря о ремонте здания. По его словам, улучшения благодаря ремонту здания отмечают не только зрители, но и артисты. Ранее URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова обещала закончить ремонт театра в этом году. Также до конца года будет завершен проект новой сцены Пермской оперы.