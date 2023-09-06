В Пермском оперном театре избавились от вони

Ремонт избавил артистов и зрителей Пермской оперы от неприятных запахов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Бал прессы». Награждение журналистов и ньюсмейкеров — лауреатов премии «Выбор прессы — 2017». Пермь, концерт, театр, зал, вход в зал
Теперь гостей не стыдно позвать не только в зрительный зал Фото:

Ремонтные работы в здании Пермского театра оперы и балета положительно оценил руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, ранее в переходе между зрительным залом и закулисным пространством «воняло» канализацией.

«Там проходит большая фановая труба, и там все время воняло. Часто гостям, которые приходили за кулисы, приходилось пояснять, что театр у нас маленький, зато пахнет по-большому. Так вот — сейчас не пахнет в этом месте», — рассказал Мирошниченко на пресс-конференции, говоря о ремонте здания. По его словам, улучшения благодаря ремонту здания отмечают не только зрители, но и артисты.

Ранее URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова обещала закончить ремонт театра в этом году. Также до конца года будет завершен проект новой сцены Пермской оперы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ремонтные работы в здании Пермского театра оперы и балета положительно оценил руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко. По его словам, ранее в переходе между зрительным залом и закулисным пространством «воняло» канализацией. «Там проходит большая фановая труба, и там все время воняло. Часто гостям, которые приходили за кулисы, приходилось пояснять, что театр у нас маленький, зато пахнет по-большому. Так вот — сейчас не пахнет в этом месте», — рассказал Мирошниченко на пресс-конференции, говоря о ремонте здания. По его словам, улучшения благодаря ремонту здания отмечают не только зрители, но и артисты. Ранее URA.RU рассказывало, что министр культуры Пермского края Алла Платонова обещала закончить ремонт театра в этом году. Также до конца года будет завершен проект новой сцены Пермской оперы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...