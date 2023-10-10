Жена Пескова впервые едет в Екатеринбург с особым шоу

Фигуристка Татьяна Навка приедет в Екатеринбург с ледовым шоу «Спящая красавица»

10 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка примерить на себя образ Малефисенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Татьяны Навка — российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — впервые приедет в Екатеринбург с ледовым шоу по мотивам сказки Шарля Перро. Вместе с ней на лед выйдут единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, олимпийская чемпионка Алина Загитова, многократные чемпионы России и Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Несмотря на классический сказочный сюжет, зрителей окунут в мир «Малефисенты» Роберта Стромберга. «Визуальные эффекты в каждой сцене „Спящей красавицы“, кажется, стирают грани между вымыслом и реальностью, а звездная команда фигуристов, покоривших пьедесталы мировых состязаний, с олимпийским размахом открывает тайны силы любви», — сообщили URA.RU организаторы мероприятия. Постановка несколько отличается от классической сказки Шарля Перро и будет больше напоминать зрителям фильм «Малефисента». Также зрителей удивят мэппингом BlackTrax, который позволяет накладывать видео на движущиеся объекты. Музыкальное сопровождение шоу обеспечили такие артисты, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие. «Постановка богата на спецэффекты — на ледовой арене, кроме прокатов фигуристов, можно увидеть трюки, световое и фаер-шоу, декорации-трансформеры. Специально для ледового мюзикла театральные художники Ксения Шимановская, заслуженный художник России, и Юлия Пискунова создали более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы сказочных существ с крыльями, фей, троллей, королей и королев», — заявили представители шоу. Оценить его можно будет на одной из популярных ледовых площадок Екатеринбурга с 30 ноября по 1 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Татьяны Навка — российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — впервые приедет в Екатеринбург с ледовым шоу по мотивам сказки Шарля Перро. Вместе с ней на лед выйдут единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, олимпийская чемпионка Алина Загитова, многократные чемпионы России и Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Несмотря на классический сказочный сюжет, зрителей окунут в мир «Малефисенты» Роберта Стромберга. «Визуальные эффекты в каждой сцене „Спящей красавицы“, кажется, стирают грани между вымыслом и реальностью, а звездная команда фигуристов, покоривших пьедесталы мировых состязаний, с олимпийским размахом открывает тайны силы любви», — сообщили URA.RU организаторы мероприятия. Постановка несколько отличается от классической сказки Шарля Перро и будет больше напоминать зрителям фильм «Малефисента». Также зрителей удивят мэппингом BlackTrax, который позволяет накладывать видео на движущиеся объекты. Музыкальное сопровождение шоу обеспечили такие артисты, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие. «Постановка богата на спецэффекты — на ледовой арене, кроме прокатов фигуристов, можно увидеть трюки, световое и фаер-шоу, декорации-трансформеры. Специально для ледового мюзикла театральные художники Ксения Шимановская, заслуженный художник России, и Юлия Пискунова создали более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы сказочных существ с крыльями, фей, троллей, королей и королев», — заявили представители шоу. Оценить его можно будет на одной из популярных ледовых площадок Екатеринбурга с 30 ноября по 1 декабря.