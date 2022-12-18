Навка откровенно рассказала об отношениях с Песковым

Татьяна Навка: отношение к Пескову по-прежнему трепетное

18 декабря 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка уверена, что ее отношения с Дмитрием Песковым уже не изменятся Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем. Свои мысли она озвучила в интервью журналистке Надежде Стрелец. «Ничего не изменилось, отношение [друг к другу] такое же трепетное. Ценим каждый день, благодарна каждому дню. Знаю, что никогда уже ничего в этом отношении не изменится», — подчеркнула Навка в интервью. Она уточнила, что таких искренних и крепких отношений у них не сформировалось бы, если бы они встретились с Песковым в более молодые годы. Супруга пресс-секретаря президента также поделилась, что своего жизненного успеха она достигла еще до знакомства с Песковым. В том числе и свой статус олимпийской чемпионки она получила также до встречи со своим мужем. Причем, признается Навка, изначально Дмитрий Песков узнал ее только по рекламе краски для волос. Также она рассказала, что после знакомства постепенно стала приучать своего мужа к театру, а тот ее — к просмотру новостей. Ранее Песков рассказал о проблемах дочери из-за санкций Евросоюза. Елизавета Пескова не сможет больше бывать во Франции. Татьяна Навка также высказалась о русских спортсменах, сменивших гражданство. Она призвала не осуждать их, передает телеканал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка откровенно рассказала о знакомстве и крепких отношениях со своим мужем. Свои мысли она озвучила в интервью журналистке Надежде Стрелец. «Ничего не изменилось, отношение [друг к другу] такое же трепетное. Ценим каждый день, благодарна каждому дню. Знаю, что никогда уже ничего в этом отношении не изменится», — подчеркнула Навка в интервью. Она уточнила, что таких искренних и крепких отношений у них не сформировалось бы, если бы они встретились с Песковым в более молодые годы. Супруга пресс-секретаря президента также поделилась, что своего жизненного успеха она достигла еще до знакомства с Песковым. В том числе и свой статус олимпийской чемпионки она получила также до встречи со своим мужем. Причем, признается Навка, изначально Дмитрий Песков узнал ее только по рекламе краски для волос. Также она рассказала, что после знакомства постепенно стала приучать своего мужа к театру, а тот ее — к просмотру новостей. Ранее Песков рассказал о проблемах дочери из-за санкций Евросоюза. Елизавета Пескова не сможет больше бывать во Франции. Татьяна Навка также высказалась о русских спортсменах, сменивших гражданство. Она призвала не осуждать их, передает телеканал «Царьград».