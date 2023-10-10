ХАМАС казнили 25 израильских женщин

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Боевики ХАМАС убили 25 женщин-солдат Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено.

«Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили.

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT.

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Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено. «Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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