ХАМАС казнили 25 израильских женщин

Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено.
«Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT.
Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено. «Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT.