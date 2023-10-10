ХАМАС казнили 25 израильских женщин 10 октября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 + Боевики ХАМАС убили 25 женщин-солдат Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено. «Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT. Боевики ХАМАС убили 25 израильских женщин-солдат, включая командира роты управления координации правоохранительных операций Мартин Кузмицак. Об этом сообщили в telegram-канале лагеря палестинских беженцев Дженин. Однако позднее сообщение об убийствах было удалено. «Мартин Кузмицак была убита боевиками ХАМАС, а также 24 женщины-солдата», — написали в канале. Там добавили, что погибшие женщины находились в группе наблюдения и мониторинга. Вскоре сообщение о погибших в канале удалили. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате погибло более 900 израильтян. Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары более чем по 250 целям в секторе Газа, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям