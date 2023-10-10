В Екатеринбург прилетит глава МВД России

В Екатеринбург в конце октября прилетит министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом URA.RU рассказал источник.
Цель визита пока неизвестна. По словам другого собеседника, замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за решение серьезной проблемы с кадрами, 10 октября собирал у себя руководителей отделов главка. «Возможно, это как-то связано с подготовкой», — предположил источник.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-центр МВД России. Ответ ожидается.
В последний раз Колокольцев приезжал в Екатеринбург в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу. Тогда министр осмотрел пункт временной дислокации сводного отряда полиции.
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