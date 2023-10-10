Рыбаки перевернулись на лодке в пруду Екатеринбурга

ЧП на Верх-Исетском пруду произошло около 18 часов (архивное фото)
В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду перевернулась лодка с двумя рыбаками. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о происшествии на Верх-Исетском пруду поступило в 18:10. На место вызова выезжали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Они достали мужчин из воды», — говорится в сообщении ведомства.
После этого спасатели передали мужчин бригаде скорой помощи. В операции участвовали шесть человек и две единицы техники, добавили в пресс-службе ведомства.
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