Рыбаки перевернулись на лодке в пруду Екатеринбурга

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Верх-Исетский пруд во время пандемии коронавиурса. Екатеринбург, верх исетский пруд, визовский пруд
ЧП на Верх-Исетском пруду произошло около 18 часов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду перевернулась лодка с двумя рыбаками. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о происшествии на Верх-Исетском пруду поступило в 18:10. На место вызова выезжали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Они достали мужчин из воды», — говорится в сообщении ведомства.

После этого спасатели передали мужчин бригаде скорой помощи. В операции участвовали шесть человек и две единицы техники, добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду перевернулась лодка с двумя рыбаками. Информацию URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о происшествии на Верх-Исетском пруду поступило в 18:10. На место вызова выезжали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда. Они достали мужчин из воды», — говорится в сообщении ведомства. После этого спасатели передали мужчин бригаде скорой помощи. В операции участвовали шесть человек и две единицы техники, добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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