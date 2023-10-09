В ХМАО раскрыли, когда полностью восстановят вырубленные и погибшие леса

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют полностью восстановить вырубленный и погибший лес в 2024 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
«В текущем году в Югре запланированы работы по лесовосстановлению на общей площади 25,9 тысяч гектаров. В результате по итогам текущего года в регионе будет восстановлено 91,7% всего ранее погибшего и вырубленного леса. Полностью его восстановить планируется в 2024 году», — рассказал Збродов журналистам ТАСС.
По словам заместителя директора департамента, в регионе запланировано восстановление около 100 тысяч гектаров леса. Он уточнил, что в этом году площадь лесных пожаров снизилась в 6,6 раза, до примерно 64,3 тысяч гектар в сравнении с 2022 годом. Ситуация улучшилась благодаря оперативному выявлению возгораний, закупке новой техники.
Ранее департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО через суд потребовал от нефтяной компании восстановить 100 гектаров леса. По решению ведомства, компания должна будет восстановить тайгу до ноября 2023 года.
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