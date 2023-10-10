«Голос Израиля»: сын премьера Нетаньяху мобилизован на войну

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Авнер отправился на фронт. Об этом сообщает издание «Голос Израиля»
«Сын премьер-министра Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и отправился на фронт воевать», — сообщает издание. Сам премьер Нетаньяху о мобилизации 29-летнего сына не сообщал.
Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. К вечеру 10 октября число погибших израильтян превысило тысячу человек. Потери в секторе Газа, где в основном проживают палестинские беженцы, погибли более 788 человек. Среди погибших — четыре россиянина. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полноценном наступлении ЦАХАЛ (Армия Израиля) вечером 10 октября.
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