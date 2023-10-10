Автомобиль слетел с моста на проспекте Ленина
В Екатеринбурге легковушка слетела с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в соцсети.
«На Ленина автомобиль вылетел прям на Плотинку. Подробности выясняются», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Инцидент произошел в ночь на 11 октября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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