10 октября 2023

В Екатеринбурге легковушка вылетела с моста на Плотинку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, исторический сквер, город екатеринбург, плотинка, пустой город, пустые улицы
Автомобиль слетел с моста на проспекте Ленина Фото:

В Екатеринбурге легковушка слетела с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в соцсети.

«На Ленина автомобиль вылетел прям на Плотинку. Подробности выясняются», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Инцидент произошел в ночь на 11 октября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге легковушка слетела с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в соцсети. «На Ленина автомобиль вылетел прям на Плотинку. Подробности выясняются», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Инцидент произошел в ночь на 11 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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