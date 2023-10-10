10 октября 2023

Первый самолет США прибыл в Израиль с боеприпасами

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну. Об этом сообщила израильская армия.

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«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении.

Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов, передает «Национальная служба новостей». В Белом доме сообщили, что в бюджете США есть деньги на поддержку Израиля, несмотря на то, что Вашингтон активно помогает Киеву в конфликте с РФ, пишет RT.

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Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну. Об этом сообщила израильская армия. «Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов, передает «Национальная служба новостей». В Белом доме сообщили, что в бюджете США есть деньги на поддержку Израиля, несмотря на то, что Вашингтон активно помогает Киеву в конфликте с РФ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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