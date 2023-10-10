Первый самолет США прибыл в Израиль с боеприпасами

Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну. Об этом сообщила израильская армия.
«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении.
Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов, передает «Национальная служба новостей». В Белом доме сообщили, что в бюджете США есть деньги на поддержку Израиля, несмотря на то, что Вашингтон активно помогает Киеву в конфликте с РФ, пишет RT.
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