Первый самолет США прибыл в Израиль с боеприпасами

11 октября 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим в Израиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну. Об этом сообщила израильская армия. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта «Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов, передает «Национальная служба новостей». В Белом доме сообщили, что в бюджете США есть деньги на поддержку Израиля, несмотря на то, что Вашингтон активно помогает Киеву в конфликте с РФ, пишет RT.

Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну. Об этом сообщила израильская армия. «Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов, передает «Национальная служба новостей». В Белом доме сообщили, что в бюджете США есть деньги на поддержку Израиля, несмотря на то, что Вашингтон активно помогает Киеву в конфликте с РФ, пишет RT.