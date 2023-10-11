Зеленский: Украина находится в последней части войны

11 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в самой тяжелой части войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина находится в последней и самой тяжелой части войны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжелой», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Digi24 . Он также отметил, что догадывается, когда военные действия подойдут к концу. Украинский президент добавил, что Киев испытывает много вызовов с начала наступления, а также отметил высокие потери. Кроме того, Зеленский заявил, что украинское командование сейчас не видит смысла наступать на в прошлом самую горячую точку фронта — Бахмут (Артемовск) в ДНР. «Бахмута больше нет, там ничего нет, ни людей, ни зданий. Вот почему нельзя с уверенностью сказать, что мы собираемся освободить определенные места», — пояснил он.

Украина находится в последней и самой тяжелой части войны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжелой», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Digi24. Он также отметил, что догадывается, когда военные действия подойдут к концу. Украинский президент добавил, что Киев испытывает много вызовов с начала наступления, а также отметил высокие потери. Кроме того, Зеленский заявил, что украинское командование сейчас не видит смысла наступать на в прошлом самую горячую точку фронта — Бахмут (Артемовск) в ДНР. «Бахмута больше нет, там ничего нет, ни людей, ни зданий. Вот почему нельзя с уверенностью сказать, что мы собираемся освободить определенные места», — пояснил он.