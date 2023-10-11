Зеленский: Украина находится в последней части войны

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Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в самой тяжелой части войны Фото:
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Украина находится в последней и самой тяжелой части войны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжелой», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Digi24. Он также отметил, что догадывается, когда военные действия подойдут к концу.

Украинский президент добавил, что Киев испытывает много вызовов с начала наступления, а также отметил высокие потери. Кроме того, Зеленский заявил, что украинское командование сейчас не видит смысла наступать на в прошлом самую горячую точку фронта — Бахмут (Артемовск) в ДНР. «Бахмута больше нет, там ничего нет, ни людей, ни зданий. Вот почему нельзя с уверенностью сказать, что мы собираемся освободить определенные места», — пояснил он.

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Украина находится в последней и самой тяжелой части войны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжелой», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Digi24. Он также отметил, что догадывается, когда военные действия подойдут к концу. Украинский президент добавил, что Киев испытывает много вызовов с начала наступления, а также отметил высокие потери. Кроме того, Зеленский заявил, что украинское командование сейчас не видит смысла наступать на в прошлом самую горячую точку фронта — Бахмут (Артемовск) в ДНР. «Бахмута больше нет, там ничего нет, ни людей, ни зданий. Вот почему нельзя с уверенностью сказать, что мы собираемся освободить определенные места», — пояснил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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