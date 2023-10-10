10 октября 2023

Движение на участке улицы в центре Челябинска сделают двусторонним. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, дорожный знак, двустороннее движение
Двухстороннее движение организуют на участке улицы Татьяничевой Фото:

В Центральном районе Челябинска на участке улицы Татьяничевой сделают движение транспорта двусторонним. Об этом URA.RU сообщили 10 октября в пресс-службе мэрии города.

«Движение транспорта на участке улицы Татьяничевой от улицы Образцова до Гвардейской сделают двусторонним. Работы планируется закончить до 7 ноября», — уточнили в пресс-службе.

Решение принято 5 октября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Уже идет подготовка техзадания для работ по изменению схемы движения и установке знаков.

Работы по изменению схемы движения планируют выполнить до 7 ноября
Работы по изменению схемы движения планируют выполнить до 7 ноября
Фото:

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В Центральном районе Челябинска на участке улицы Татьяничевой сделают движение транспорта двусторонним. Об этом URA.RU сообщили 10 октября в пресс-службе мэрии города. «Движение транспорта на участке улицы Татьяничевой от улицы Образцова до Гвардейской сделают двусторонним. Работы планируется закончить до 7 ноября», — уточнили в пресс-службе. Решение принято 5 октября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Уже идет подготовка техзадания для работ по изменению схемы движения и установке знаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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