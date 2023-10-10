Двухстороннее движение организуют на участке улицы Татьяничевой
В Центральном районе Челябинска на участке улицы Татьяничевой сделают движение транспорта двусторонним. Об этом URA.RU сообщили 10 октября в пресс-службе мэрии города.
«Движение транспорта на участке улицы Татьяничевой от улицы Образцова до Гвардейской сделают двусторонним. Работы планируется закончить до 7 ноября», — уточнили в пресс-службе.
Решение принято 5 октября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Уже идет подготовка техзадания для работ по изменению схемы движения и установке знаков.
Работы по изменению схемы движения планируют выполнить до 7 ноября
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