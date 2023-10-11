Mash: в Пскове от аэропорта автоматами отогнали беспилотник

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Беспилотник заметили в небе у аэропорта Пскова Фото:

Работа аэропорта в Пскове оказалась под угрозой срыва из-за беспилотника. Его отогнали автоматным огнем. Об этом написал telegram-канал Mash.

«Беспилотник, летевший в сторону аэропорта, отогнали автоматами военные в Пскове. Незваный гость едва не сорвал работу авиагавани», — говорится в посте канала.

Отогнали беспилотник от аэропорта военные — они открыли огонь из своего оружия. Отмечается, что наземным службам не удалось определить, откуда летел беспилотник. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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Работа аэропорта в Пскове оказалась под угрозой срыва из-за беспилотника. Его отогнали автоматным огнем. Об этом написал telegram-канал Mash. «Беспилотник, летевший в сторону аэропорта, отогнали автоматами военные в Пскове. Незваный гость едва не сорвал работу авиагавани», — говорится в посте канала. Отогнали беспилотник от аэропорта военные — они открыли огонь из своего оружия. Отмечается, что наземным службам не удалось определить, откуда летел беспилотник. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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