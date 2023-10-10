Движение по федеральной трассе Тюмень — Омск будет ограничено

11 октября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Движение по трассе будет ограничено из-за ремонтных работ Фото: Анна Майорова © URA.RU В период с 23:00 до 23:40 11 октября на 19-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Сегодня с 23:00 до 23:40 будет ограничено движение на 19-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что вечером 11 октября на трассе Тюмень — Омск будут дежурить дополнительные наряды ГИБДД. Водителей призвали выполнять указания автоинспекторов, а также соблюдать осторожность.

В период с 23:00 до 23:40 11 октября на 19-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Сегодня с 23:00 до 23:40 будет ограничено движение на 19-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что вечером 11 октября на трассе Тюмень — Омск будут дежурить дополнительные наряды ГИБДД. Водителей призвали выполнять указания автоинспекторов, а также соблюдать осторожность.