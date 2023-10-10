10 октября 2023

Движение по федеральной трассе Тюмень — Омск будет ограничено

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные знаки, кольцово, указатели, арамиль, уктус, трасса, полевской, тюмень
Движение по трассе будет ограничено из-за ремонтных работ Фото:

В период с 23:00 до 23:40 11 октября на 19-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Сегодня с 23:00 до 23:40 будет ограничено движение на 19-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что вечером 11 октября на трассе Тюмень — Омск будут дежурить дополнительные наряды ГИБДД. Водителей призвали выполнять указания автоинспекторов, а также соблюдать осторожность.

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В период с 23:00 до 23:40 11 октября на 19-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Сегодня с 23:00 до 23:40 будет ограничено движение на 19-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что вечером 11 октября на трассе Тюмень — Омск будут дежурить дополнительные наряды ГИБДД. Водителей призвали выполнять указания автоинспекторов, а также соблюдать осторожность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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