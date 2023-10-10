Движение по федеральной трассе Тюмень — Омск будет ограничено

В период с 23:00 до 23:40 11 октября на 19-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Сегодня с 23:00 до 23:40 будет ограничено движение на 19-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что вечером 11 октября на трассе Тюмень — Омск будут дежурить дополнительные наряды ГИБДД. Водителей призвали выполнять указания автоинспекторов, а также соблюдать осторожность.
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