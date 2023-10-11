Авиакомпания «Победа» возместит 175 тысяч екатеринбуржцу за отмененный рейс

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания победа, pobeda
Семья из Екатеринбурга не смогла вылететь в Анталию из-за поломки рейса Фото:

Авиакомпания «Победа» заплатит более 175 тысяч рублей екатеринбуржцу, который не смог улететь в Анталию из-за поломки лайнера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В сентябре 2020-го семья из Екатеринбурга собиралась в Анталию рейсом «Победы». Однако вылет самолета был отменен из-за технической неисправности. Тогда екатеринбуржцы купили новые билеты, но уже у «Аэрофлота», говорится в сообщении суда.

Вернувшись из путешествия, мужчина обратился в «Победу» с претензией о возмещении убытков, но ее не удовлетворили. Тогда он обратился в суд. Теперь авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.

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Авиакомпания «Победа» заплатит более 175 тысяч рублей екатеринбуржцу, который не смог улететь в Анталию из-за поломки лайнера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В сентябре 2020-го семья из Екатеринбурга собиралась в Анталию рейсом «Победы». Однако вылет самолета был отменен из-за технической неисправности. Тогда екатеринбуржцы купили новые билеты, но уже у «Аэрофлота», говорится в сообщении суда. Вернувшись из путешествия, мужчина обратился в «Победу» с претензией о возмещении убытков, но ее не удовлетворили. Тогда он обратился в суд. Теперь авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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