Авиакомпания «Победа» возместит 175 тысяч екатеринбуржцу за отмененный рейс

11 октября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Семья из Екатеринбурга не смогла вылететь в Анталию из-за поломки рейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Победа» заплатит более 175 тысяч рублей екатеринбуржцу, который не смог улететь в Анталию из-за поломки лайнера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В сентябре 2020-го семья из Екатеринбурга собиралась в Анталию рейсом «Победы». Однако вылет самолета был отменен из-за технической неисправности. Тогда екатеринбуржцы купили новые билеты, но уже у «Аэрофлота», говорится в сообщении суда. Вернувшись из путешествия, мужчина обратился в «Победу» с претензией о возмещении убытков, но ее не удовлетворили. Тогда он обратился в суд. Теперь авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.

Авиакомпания «Победа» заплатит более 175 тысяч рублей екатеринбуржцу, который не смог улететь в Анталию из-за поломки лайнера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В сентябре 2020-го семья из Екатеринбурга собиралась в Анталию рейсом «Победы». Однако вылет самолета был отменен из-за технической неисправности. Тогда екатеринбуржцы купили новые билеты, но уже у «Аэрофлота», говорится в сообщении суда. Вернувшись из путешествия, мужчина обратился в «Победу» с претензией о возмещении убытков, но ее не удовлетворили. Тогда он обратился в суд. Теперь авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.