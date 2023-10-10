В бассейне Чебаркуля произошел выброс ядовитого газа

11 октября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Посетители бассейна были оперативно эвакуированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В помещении бассейна «Олимпия» в Чебаркуле (Челябинская область) при смешивании реагентов произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Как сообщила URA.RU мэр города Светлана Виноградова, в ближайшее время виновные будут выявлены и наказаны. «Виновные будут выявлены и понесут административное наказание. При этом проверка будет закончена в ближайшие дни. Мы не собираемся тянуть с ней», — сообщила URA.RU Виноградова. По ее словам, бассейн продолжает работать согласно графику. Вода в нем соответствует всем нормам. Ребенку, который пострадал при выбросе газа, была оказана медицинская помощь. Сейчас с ним все хорошо. Сдача повторного анализа должна убедить врачей в нормализации его состояния. Выброс газа произошел в подвальном помещении бассейна 10 октября. Посетители были эвакуированы. Была инициирована служебная проверка.

В помещении бассейна «Олимпия» в Чебаркуле (Челябинская область) при смешивании реагентов произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Как сообщила URA.RU мэр города Светлана Виноградова, в ближайшее время виновные будут выявлены и наказаны. «Виновные будут выявлены и понесут административное наказание. При этом проверка будет закончена в ближайшие дни. Мы не собираемся тянуть с ней», — сообщила URA.RU Виноградова. По ее словам, бассейн продолжает работать согласно графику. Вода в нем соответствует всем нормам. Ребенку, который пострадал при выбросе газа, была оказана медицинская помощь. Сейчас с ним все хорошо. Сдача повторного анализа должна убедить врачей в нормализации его состояния. Выброс газа произошел в подвальном помещении бассейна 10 октября. Посетители были эвакуированы. Была инициирована служебная проверка.