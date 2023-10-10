10 октября 2023

В бассейне Чебаркуля произошел выброс ядовитого газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, фок, бассейн
Посетители бассейна были оперативно эвакуированы Фото:

В помещении бассейна «Олимпия» в Чебаркуле (Челябинская область) при смешивании реагентов произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Как сообщила URA.RU мэр города Светлана Виноградова, в ближайшее время виновные будут выявлены и наказаны.

«Виновные будут выявлены и понесут административное наказание. При этом проверка будет закончена в ближайшие дни. Мы не собираемся тянуть с ней», — сообщила URA.RU Виноградова.

По ее словам, бассейн продолжает работать согласно графику. Вода в нем соответствует всем нормам. Ребенку, который пострадал при выбросе газа, была оказана медицинская помощь. Сейчас с ним все хорошо. Сдача повторного анализа должна убедить врачей в нормализации его состояния.

Выброс газа произошел в подвальном помещении бассейна 10 октября. Посетители были эвакуированы. Была инициирована служебная проверка.

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В помещении бассейна «Олимпия» в Чебаркуле (Челябинская область) при смешивании реагентов произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Как сообщила URA.RU мэр города Светлана Виноградова, в ближайшее время виновные будут выявлены и наказаны. «Виновные будут выявлены и понесут административное наказание. При этом проверка будет закончена в ближайшие дни. Мы не собираемся тянуть с ней», — сообщила URA.RU Виноградова. По ее словам, бассейн продолжает работать согласно графику. Вода в нем соответствует всем нормам. Ребенку, который пострадал при выбросе газа, была оказана медицинская помощь. Сейчас с ним все хорошо. Сдача повторного анализа должна убедить врачей в нормализации его состояния. Выброс газа произошел в подвальном помещении бассейна 10 октября. Посетители были эвакуированы. Была инициирована служебная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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