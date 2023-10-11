Якушев потребовал решить проблему с дорогами в УрФО

Полпред в УрФО потребовал выполнить план по дорожным работам в срок

11 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Полпред отметил, что необходимо выполнить плановые показатели в 9,17 млн кв. метров новых дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев потребовал «в кратчайшие сроки» выполнить план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже уложено 7,4 млн кв. метров полотна, но полпред отмечает важность выполнения плановых показателей 2023 года — 9,17 млн кв. метров. Информация об этом появилась на официальном сайте Полномочного представителя Президента в УрФО. «Важно сделать последний рывок, завершить строительство, обеспечив необходимое качество проделанных работ», — подчеркнул Якушев. Он отметил, что план должен быть выполнен в кратчайшие сроки. Уральский федеральный округ достиг целевого показателя нацпроекта — 50% дорог в регионе соответствуют нормативным требованиям. В сообщении также говорится, что высокие показатели регионов и дорожной сети городских агломераций соответствуют нормативам. Инфографика: telegram-канал UrFO_INFO Инфографика: telegram-канал UrFO_INFO

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев потребовал «в кратчайшие сроки» выполнить план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже уложено 7,4 млн кв. метров полотна, но полпред отмечает важность выполнения плановых показателей 2023 года — 9,17 млн кв. метров. Информация об этом появилась на официальном сайте Полномочного представителя Президента в УрФО. «Важно сделать последний рывок, завершить строительство, обеспечив необходимое качество проделанных работ», — подчеркнул Якушев. Он отметил, что план должен быть выполнен в кратчайшие сроки. Уральский федеральный округ достиг целевого показателя нацпроекта — 50% дорог в регионе соответствуют нормативным требованиям. В сообщении также говорится, что высокие показатели регионов и дорожной сети городских агломераций соответствуют нормативам.