10 октября 2023

СМИ: уроженцы Пермского края погибли в Израиле

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
В Израиле много уроженцев Перми (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Четверо граждан Израиля, которые родились в Перми, погибли в результате нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на анонимный источник в Еврейском агентстве «Сохнут».

«На данный момент известно о четырех гражданах, которые родились в Перми и в дальнейшем совершили алию», — сообщил изданию «Бизнес-класс» источник в «Сохнуте». Имена он не озвучил, но сказал, что речь идет о двух мужчинах до тридцати лет и двух женщинах 37 и 59 лет.

Агентство «Сохнут» — занимается помощью евреям в репатриации (алии) на историческую родину. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Нападение совершили боевики ХАМАС. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.

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Четверо граждан Израиля, которые родились в Перми, погибли в результате нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на анонимный источник в Еврейском агентстве «Сохнут». «На данный момент известно о четырех гражданах, которые родились в Перми и в дальнейшем совершили алию», — сообщил изданию «Бизнес-класс» источник в «Сохнуте». Имена он не озвучил, но сказал, что речь идет о двух мужчинах до тридцати лет и двух женщинах 37 и 59 лет. Агентство «Сохнут» — занимается помощью евреям в репатриации (алии) на историческую родину. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Нападение совершили боевики ХАМАС. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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