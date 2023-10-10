СМИ: уроженцы Пермского края погибли в Израиле

Четверо граждан Израиля, которые родились в Перми, погибли в результате нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на анонимный источник в Еврейском агентстве «Сохнут».
«На данный момент известно о четырех гражданах, которые родились в Перми и в дальнейшем совершили алию», — сообщил изданию «Бизнес-класс» источник в «Сохнуте». Имена он не озвучил, но сказал, что речь идет о двух мужчинах до тридцати лет и двух женщинах 37 и 59 лет.
Агентство «Сохнут» — занимается помощью евреям в репатриации (алии) на историческую родину. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Нападение совершили боевики ХАМАС. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.
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