В Кургане экс-бойцы ЧВК «Вагнер» массово обращаются за льготами участников СВО

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» приходят в фонд «Защитники Отечества» в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области около ста бывших бойцов ЧВК «Вагнер» обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» за помощью в оформлении удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения фонда Наталья Семина.

«Около ста бывших бойцов ЧВК „Вагнер“ обратились в фонд „Защитники Отечества“ за помощью в оформлении удостоверения ветерана боевых действий. Все они имеют правительственные награды. Мы помогаем собрать необходимый пакет документов, который направляем на рассмотрение комиссии в Москву», — рассказала Семина.

Комиссия по итогам проверки и подтверждения сведений об участии бойца в спецоперации и его заслугах, примет решение о присвоении статуса ветерана боевых действий. На данный момент комиссия пока не выносила решений для курганцев. По словам Семиной, у некоторых бойцов нет нужных документов, либо бумаги оформлены не должным образом. До июня 2023 года у многих были на руках дубликаты наград. Также в фонде некоторые бывшие вагнеровцы интересуются возможностью переобучения и содействия в поиске работы.

Ранее URA.RU писало, что курганский филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцам попасть на операции в клиники Кургана. Фонд в первую очередь помогает ветеранам боевых действий, участвовавших в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, уволенным с военной службы. Помощь также оказывается семьям участников спецоперации, погибших или раненных в боях. Не отказывают в помощи и бывшим бойцам ЧВК «Вагнер».