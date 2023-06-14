Фонд «Защитники Отечества» помог бойцам попасть на операции в клиники Кургана

Бойцу из СВО помогу курганские медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Раненые на спецоперации бойцы при помощи курганского филиала фонда «Защитники Отечества» попали на операции в клиники Кургана. Об этом URA.RU рассказала руководитель организации Наталья Семина.

«Двое обратившихся в фонд бойцов направлены на операции в курганские клиники. Один из бойцов обратился с проблемой: в январе 2023 года ему в Луганске поставили подобие илизаровского аппарата, и по какой-то причине его не снимали, началось нагноение. Он попросился в Курган. Через фонд договорились об операции в Центре Илизарова», — рассказала Семина.

Во втором случае боец был направлен на лечение в Курганский госпиталь для ветеранов войн. Фонд заключил договоры о сотрудничестве с курганскими больницами.

Филиал фонда «Защитники Отечества» работает в Кургане с 30 мая 2023 года по адресу: Володарского, 105. Ежедневно в фонд поступают десятки обращений. Фонд в первую очередь помогает ветеранам боевых действий, участвовавших в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года, уволенным с военной службы. Помощь также оказывается семьям участников спецоперации, погибших или раненных в боях. Семина отмечает, что за помощью обращаются не только эти граждане, но и другие участники СВО. И фонд всем старается помочь. Чаще всего это удается сделать это при поддержке властей и спонсоров.