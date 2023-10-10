Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции из ХМАО

11 октября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

ФСБ вышли на начальника из-за продажи вещдоков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют продажу вещественных доказательств из уголовных дел, сообщил URA.RU источник из правоохранительных структур округа. «Его подозревают в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные. Бегларян через подставных лиц может быть причастен к продаже более 70 тонн труб, которые были изъяты полицией в виде вещественных доказательств у нефтяников. Ущерб составил более одного миллиона рублей. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили информацию об уголовном разбирательстве в отношении начальника полиции Покачей, но детали озвучивать не стали, ссылаясь на тайну следствия. Ранее URA.RU сообщало, что СК проверяет начальника полиции Нефтеюганского района Алексея Пиркова. Причиной послужил коррупционный скандал с приобретением джипа.

Начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют продажу вещественных доказательств из уголовных дел, сообщил URA.RU источник из правоохранительных структур округа. «Его подозревают в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные. Бегларян через подставных лиц может быть причастен к продаже более 70 тонн труб, которые были изъяты полицией в виде вещественных доказательств у нефтяников. Ущерб составил более одного миллиона рублей. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили информацию об уголовном разбирательстве в отношении начальника полиции Покачей, но детали озвучивать не стали, ссылаясь на тайну следствия. Ранее URA.RU сообщало, что СК проверяет начальника полиции Нефтеюганского района Алексея Пиркова. Причиной послужил коррупционный скандал с приобретением джипа.