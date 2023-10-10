10 октября 2023

Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ вышли на начальника из-за продажи вещдоков Фото:

Начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют продажу вещественных доказательств из уголовных дел, сообщил URA.RU источник из правоохранительных структур округа.

«Его подозревают в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные. Бегларян через подставных лиц может быть причастен к продаже более 70 тонн труб, которые были изъяты полицией в виде вещественных доказательств у нефтяников. Ущерб составил более одного миллиона рублей. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сообщил инсайдер.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили информацию об уголовном разбирательстве в отношении начальника полиции Покачей, но детали озвучивать не стали, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что СК проверяет начальника полиции Нефтеюганского района Алексея Пиркова. Причиной послужил коррупционный скандал с приобретением джипа.

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Начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют продажу вещественных доказательств из уголовных дел, сообщил URA.RU источник из правоохранительных структур округа. «Его подозревают в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные. Бегларян через подставных лиц может быть причастен к продаже более 70 тонн труб, которые были изъяты полицией в виде вещественных доказательств у нефтяников. Ущерб составил более одного миллиона рублей. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили информацию об уголовном разбирательстве в отношении начальника полиции Покачей, но детали озвучивать не стали, ссылаясь на тайну следствия. Ранее URA.RU сообщало, что СК проверяет начальника полиции Нефтеюганского района Алексея Пиркова. Причиной послужил коррупционный скандал с приобретением джипа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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