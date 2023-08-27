СК проверяет начальника полиции из ХМАО из-за коррупционного скандала с покупкой джипа

В ХМАО СК проверяет начальника полиции из-за коррупционного скандала

28 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Служба безопасности передала материалы дела в СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет России (СК) начал проверку начальника ОМВД по Нефтеюганскому району ХМАО Алексея Пиркова из-за коррупционного скандала с покупкой джипа. Как сообщил URA.RU источник из силовых структур, полицейского подозревают в служебном подлоге. «Пирков купил джип Toyota Land Cruiser и отправился на нем в отпуск. А машину попросил заочно поставить на учет в ГАИ своих подчиненных. Однако не учел, что его покупкой заинтересуется управление собственной безопасности. СБ всегда проверяет такие вещи, когда речь идет о полицейском руководстве. По базе данных машина была зарегистрирована в ГИБДД, когда Пирков был за пределами региона. Это насторожило оперативников. А потом выяснилось, что для постановки на учет была проведена еще и поддельная экспертиза двигателя. Все это тянет на служебный подлог, которым сейчас занимается СК», — сообщил инсайдер. Как сообщил источник, следствие еще не приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении Пиркова. «Все материалы уже переданы СБ в СК, но уголовное дело еще не возбуждено», — добавил собеседник. В СК по ХМАО журналисту подтвердили информацию о поступлении материалов, но детали озвучивать отказались. Более подробный комментарий появится после завершения проверки. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник наркоконтроля Сургута (ХМАО) пойдет под суд за разглашение гостайны. После увольнения из органов он раскрыл детали одного из уголовных дел, которые являлись секретными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет России (СК) начал проверку начальника ОМВД по Нефтеюганскому району ХМАО Алексея Пиркова из-за коррупционного скандала с покупкой джипа. Как сообщил URA.RU источник из силовых структур, полицейского подозревают в служебном подлоге. «Пирков купил джип Toyota Land Cruiser и отправился на нем в отпуск. А машину попросил заочно поставить на учет в ГАИ своих подчиненных. Однако не учел, что его покупкой заинтересуется управление собственной безопасности. СБ всегда проверяет такие вещи, когда речь идет о полицейском руководстве. По базе данных машина была зарегистрирована в ГИБДД, когда Пирков был за пределами региона. Это насторожило оперативников. А потом выяснилось, что для постановки на учет была проведена еще и поддельная экспертиза двигателя. Все это тянет на служебный подлог, которым сейчас занимается СК», — сообщил инсайдер. Как сообщил источник, следствие еще не приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении Пиркова. «Все материалы уже переданы СБ в СК, но уголовное дело еще не возбуждено», — добавил собеседник. В СК по ХМАО журналисту подтвердили информацию о поступлении материалов, но детали озвучивать отказались. Более подробный комментарий появится после завершения проверки. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник наркоконтроля Сургута (ХМАО) пойдет под суд за разглашение гостайны. После увольнения из органов он раскрыл детали одного из уголовных дел, которые являлись секретными.