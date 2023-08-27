СК проверяет начальника полиции из ХМАО из-за коррупционного скандала с покупкой джипа

Следственный комитет России (СК) начал проверку начальника ОМВД по Нефтеюганскому району ХМАО Алексея Пиркова из-за коррупционного скандала с покупкой джипа. Как сообщил URA.RU источник из силовых структур, полицейского подозревают в служебном подлоге.
«Пирков купил джип Toyota Land Cruiser и отправился на нем в отпуск. А машину попросил заочно поставить на учет в ГАИ своих подчиненных. Однако не учел, что его покупкой заинтересуется управление собственной безопасности. СБ всегда проверяет такие вещи, когда речь идет о полицейском руководстве. По базе данных машина была зарегистрирована в ГИБДД, когда Пирков был за пределами региона. Это насторожило оперативников. А потом выяснилось, что для постановки на учет была проведена еще и поддельная экспертиза двигателя. Все это тянет на служебный подлог, которым сейчас занимается СК», — сообщил инсайдер.
Как сообщил источник, следствие еще не приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении Пиркова. «Все материалы уже переданы СБ в СК, но уголовное дело еще не возбуждено», — добавил собеседник. В СК по ХМАО журналисту подтвердили информацию о поступлении материалов, но детали озвучивать отказались. Более подробный комментарий появится после завершения проверки.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник наркоконтроля Сургута (ХМАО) пойдет под суд за разглашение гостайны. После увольнения из органов он раскрыл детали одного из уголовных дел, которые являлись секретными.
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