Гигантских щук удалось поймать в карьере Нефтеюганского района
Рыбак Владимир Зинченко поймал две щуки-гиганта в карьере Нефтеюганского района. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофейных рыб составил более тринадцати килограммов.
«Поймал на поролон двух щук в карьере в районе Нефтеюганска. Вес первой щуки составил 5 600 кг, а второй — почти 8 кг», — поделился с журналистом агентства Зинченко.
Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более одиннадцати килограмм.
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