10 октября 2023

Рыбак из ХМАО поймал две щуки-гиганта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, щука, рыба, рыбалка, клев
Гигантских щук удалось поймать в карьере Нефтеюганского района Фото:

Рыбак Владимир Зинченко поймал две щуки-гиганта в карьере Нефтеюганского района. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофейных рыб составил более тринадцати килограммов.

«Поймал на поролон двух щук в карьере в районе Нефтеюганска. Вес первой щуки составил 5 600 кг, а второй — почти 8 кг», — поделился с журналистом агентства Зинченко.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более одиннадцати килограмм.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбак Владимир Зинченко поймал две щуки-гиганта в карьере Нефтеюганского района. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофейных рыб составил более тринадцати килограммов. «Поймал на поролон двух щук в карьере в районе Нефтеюганска. Вес первой щуки составил 5 600 кг, а второй — почти 8 кг», — поделился с журналистом агентства Зинченко. Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более одиннадцати килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...