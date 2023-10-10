Гигантских щук удалось поймать в карьере Нефтеюганского района Фото: Илья Московец © URA.RU

Рыбак Владимир Зинченко поймал две щуки-гиганта в карьере Нефтеюганского района. Югорчанин рассказал URA.RU, что общий вес трофейных рыб составил более тринадцати килограммов.



«Поймал на поролон двух щук в карьере в районе Нефтеюганска. Вес первой щуки составил 5 600 кг, а второй — почти 8 кг», — поделился с журналистом агентства Зинченко.



Ранее URA.RU рассказывало, что рыболов-блогер из Нижневартовска Владимир Микумин, известный своим стриминговым каналом «Штурман Югры», поймал крупную щуку в реке Вах. Вес трофея составил более одиннадцати килограмм.