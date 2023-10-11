Посол в Израиле: погибших россиян больше, чем подтверждено

Посол РФ сообщил, что пропавших россиян больше, чем подтверждено
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны между Израилем и Палестиной, намного больше, чем официально подтверждено. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Четыре россиянина считаются погибшими в ходе конфликта, передает телеканал 360.
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