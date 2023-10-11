Посол в Израиле: погибших россиян больше, чем подтверждено

11 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Посол РФ сообщил, что пропавших россиян больше, чем подтверждено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны между Израилем и Палестиной, намного больше, чем официально подтверждено. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Четыре россиянина считаются погибшими в ходе конфликта, передает телеканал 360.

Граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны между Израилем и Палестиной, намного больше, чем официально подтверждено. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Четыре россиянина считаются погибшими в ходе конфликта, передает телеканал 360.