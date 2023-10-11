Посол в Израиле: погибших россиян больше, чем подтверждено

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Посол РФ сообщил, что пропавших россиян больше, чем подтверждено Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны между Израилем и Палестиной, намного больше, чем официально подтверждено. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Четыре россиянина считаются погибшими в ходе конфликта, передает телеканал 360.

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Граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны между Израилем и Палестиной, намного больше, чем официально подтверждено. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Четыре россиянина считаются погибшими в ходе конфликта, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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