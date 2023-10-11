Представительство РФ в Палестине раскрыло, сколько россиян хотят эвакуировать из сектора Газа

Представительство РФ: около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа
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Алия Зарипова сообщила, что в списке на эвакуацию находятся 400 человек Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, в списке РФ на эвакуацию из сектора Газа есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины, всего около 400 человек.

«400 человек в списке так же и остается. Могу сказать только, что из них граждан России около 300», — заявила Зарипова в беседе с ТАСС. По ее словам, список включает в себя также граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не могут озвучить конкретное число погибших россиян из-за войны в Израиле. На данный момент погибшими числятся четыре гражданина РФ, передает RT.

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Около 300 россиян хотят эвакуироваться из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, в списке РФ на эвакуацию из сектора Газа есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины, всего около 400 человек. «400 человек в списке так же и остается. Могу сказать только, что из них граждан России около 300», — заявила Зарипова в беседе с ТАСС. По ее словам, список включает в себя также граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не могут озвучить конкретное число погибших россиян из-за войны в Израиле. На данный момент погибшими числятся четыре гражданина РФ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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