В Перми выросла стоимость шиномонтажа

Средняя стоимость услуг по смене летней резины на зимнюю в Перми выросла на 7% по сравнению с осенью 2022 года. Повышение цены связано с общей инфляцией в стране, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин.
«Стоимость услуги шиномонтажа составляет в среднем 2540 рублей. Это выше уровня прошлого года на 7%», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства.
Также он уточнил, что в Перми уже начался сезонный рост спроса на услуги автосервисов. Это касается не только шиномонтажа, но и обслуживания автомобилей в целом.
Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к осенним ливням. Чтобы машина прослужила дольше, важно защищать кузов от коррозии.
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