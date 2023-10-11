В Перми выросла стоимость шиномонтажа

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Средняя стоимость шиномонтажа в Перми — 2540 рублей Фото:

Средняя стоимость услуг по смене летней резины на зимнюю в Перми выросла на 7% по сравнению с осенью 2022 года. Повышение цены связано с общей инфляцией в стране, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин.

«Стоимость услуги шиномонтажа составляет в среднем 2540 рублей. Это выше уровня прошлого года на 7%», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства.

Также он уточнил, что в Перми уже начался сезонный рост спроса на услуги автосервисов. Это касается не только шиномонтажа, но и обслуживания автомобилей в целом.

Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к осенним ливням. Чтобы машина прослужила дольше, важно защищать кузов от коррозии.

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Средняя стоимость услуг по смене летней резины на зимнюю в Перми выросла на 7% по сравнению с осенью 2022 года. Повышение цены связано с общей инфляцией в стране, рассказал URA.RU руководитель автосервиса FIT SERVICE в Перми Дмитрий Артюхин. «Стоимость услуги шиномонтажа составляет в среднем 2540 рублей. Это выше уровня прошлого года на 7%», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Также он уточнил, что в Перми уже начался сезонный рост спроса на услуги автосервисов. Это касается не только шиномонтажа, но и обслуживания автомобилей в целом. Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к осенним ливням. Чтобы машина прослужила дольше, важно защищать кузов от коррозии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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