Челябинский губернатор Текслер взял на особый контроль Катав-Ивановский район

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер остался недоволен властями муниципалитета Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 октября взял на особый контроль Катав-Ивановский район. Как написал глава региона в своем официальном telegram-канале, поводом для этого стало разочарование местными властями, сорвавшими подготовку к отопительному сезону и жалобы населения.

«В целом я разочарован — местные власти безынициативны, по ряду направлений работа провалена. Много вопросов по ЖКХ, жалобы на благоустройство, медицину и многое другое. Да что говорить, стадион отремонтировали, а раздевалки сделать „забыли“. Нужна активность местной власти. Главе я сказал прямо: надо менять подходы, активизироваться. Буду держать район на особом контроле», — сообщил Текслер.

Против главы района Николая Шимановича возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери.

После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения.

Текслер третий день объезжает муниципалитеты горнозаводской части региона. Сегодня он устроил разнос за простой котельных в Юрюзани, входящей в Катав-Ивановский район. Ни глава города Александр Добровольский, ни глава района Шиманович не озаботились подведением сетей: построенные на деньги области три новых теплоисточника нормально не могут работать, а горожане замерзают в своих квартирах.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 октября взял на особый контроль Катав-Ивановский район. Как написал глава региона в своем официальном telegram-канале, поводом для этого стало разочарование местными властями, сорвавшими подготовку к отопительному сезону и жалобы населения. «В целом я разочарован — местные власти безынициативны, по ряду направлений работа провалена. Много вопросов по ЖКХ, жалобы на благоустройство, медицину и многое другое. Да что говорить, стадион отремонтировали, а раздевалки сделать „забыли“. Нужна активность местной власти. Главе я сказал прямо: надо менять подходы, активизироваться. Буду держать район на особом контроле», — сообщил Текслер. Против главы района Николая Шимановича возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери. После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения. Текслер третий день объезжает муниципалитеты горнозаводской части региона. Сегодня он устроил разнос за простой котельных в Юрюзани, входящей в Катав-Ивановский район. Ни глава города Александр Добровольский, ни глава района Шиманович не озаботились подведением сетей: построенные на деньги области три новых теплоисточника нормально не могут работать, а горожане замерзают в своих квартирах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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