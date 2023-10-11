Медведь Терпей чувствует себя прекрасно, отмечают сотрудники зоопарка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белый медведь Терпей находится в прекрасном состоянии. Животное, временно перевезенное из Перми в Казань, обследовали сотрудники Пермского зоопарка. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» после того, как общественники заявили об ужасных условиях содержания медведя.

«Медведь находится в прекрасном состоянии, у него хорошая (выше среднего) упитанность. Шерсть чистая, белая, совершенно гладкая и блестящая. Медведь ведет себя адекватно. В хорошем контакте работает с персоналом. Вчера смотрели — прекрасный аппетит. Доедает полностью всю свою порцию. Очень много играет, купается с удовольствием в бассейне. Нареканий по содержанию его и здоровью к Казанскому зооботсаду у нас нет», — отметила ведущий ветеринарный врач МАУК «Пермский зоопарк» Елена Бессонова.

Специалисты зоопарка отмечают, что проводят выездной плановый осмотр медведя ежегодно. В этот раз ветеринары провели хищнику профилактические мероприятия по уходу за когтями, осмотрели его лапы, сделали анализ крови. Также хищнику после осмотра пасти удалили два зуба.

Терпея перевезли в Пермь из Якутии в возрасте полугода. В 2019 году его отправили в зоопарк Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре этого года активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными» и попросили главу Татарстана Рустама Минниханова спасти его.