Челябинская загородная недвижимость подорожала на 15%

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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, деревня, озеро, пруд, домики, село, коттеджный поселок
Загородная недвижимость за год стала пользоваться спросом активнее Фото:

Загородная недвижимость в Челябинской области за год подорожала на 15%. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», объем предложения при этом не изменился.

«В Челябинской области объем предложения загородной недвижимости за год не изменился. Спрос увеличился на 2%, а цены — на 15%», — отметили в «Авито».

По итогам третьего квартала средняя стоимость дачи в регионе составила 500 тысяч рублей. Дома в среднем обходятся покупателям в 1,8 млн рублей.

Как сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Хахулин, в настоящий момент на рынке загородных домов наблюдается сезонный спад. Сравнивая ситуацию с данными 2022 года, собеседник URA.RU обратил внимание на динамичное развития рынка. Особенно, отметил эксперт, если сопоставлять с рынком аренды «загородки». При росте цен на покупку стоимость аренды осталась на прежнем уровне, а спрос по стране даже сократился на 6%. Предложение снизилось на 3%.

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Загородная недвижимость в Челябинской области за год подорожала на 15%. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», объем предложения при этом не изменился. «В Челябинской области объем предложения загородной недвижимости за год не изменился. Спрос увеличился на 2%, а цены — на 15%», — отметили в «Авито». По итогам третьего квартала средняя стоимость дачи в регионе составила 500 тысяч рублей. Дома в среднем обходятся покупателям в 1,8 млн рублей. Как сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Хахулин, в настоящий момент на рынке загородных домов наблюдается сезонный спад. Сравнивая ситуацию с данными 2022 года, собеседник URA.RU обратил внимание на динамичное развития рынка. Особенно, отметил эксперт, если сопоставлять с рынком аренды «загородки». При росте цен на покупку стоимость аренды осталась на прежнем уровне, а спрос по стране даже сократился на 6%. Предложение снизилось на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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