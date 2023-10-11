Челябинская загородная недвижимость подорожала на 15%

Загородная недвижимость за год стала пользоваться спросом активнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Загородная недвижимость в Челябинской области за год подорожала на 15%. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», объем предложения при этом не изменился.

«В Челябинской области объем предложения загородной недвижимости за год не изменился. Спрос увеличился на 2%, а цены — на 15%», — отметили в «Авито».

По итогам третьего квартала средняя стоимость дачи в регионе составила 500 тысяч рублей. Дома в среднем обходятся покупателям в 1,8 млн рублей.

Как сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Хахулин, в настоящий момент на рынке загородных домов наблюдается сезонный спад. Сравнивая ситуацию с данными 2022 года, собеседник URA.RU обратил внимание на динамичное развития рынка. Особенно, отметил эксперт, если сопоставлять с рынком аренды «загородки». При росте цен на покупку стоимость аренды осталась на прежнем уровне, а спрос по стране даже сократился на 6%. Предложение снизилось на 3%.