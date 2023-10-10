10 октября 2023

Зеленский раскрыл свой главный страх из-за событий вокруг Израиля

Зеленский боится, что внимание Запада к Украине ослабнет из-за войны в Израиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский высказал опасения насчет положения Украины из-за событий в Израиле Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалация в Израиле. Об этом он сказал журналистам.

«Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины. Это будет иметь последствия», — выразил опасение Зеленский журналистам France 2.

Ранее утром 7 октября движение ХАМАС выпустило примерно пять тысяч ракет по Израилю. После этого официальный представитель Кремля Дмитрия Пескова заявил, что ситуация на Ближнем Востоке опасна. Она может выйти за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, передает «Национальная служба новостей». Однако эта ситуация не помешает Соединенным Штатам помогать Украине и Израилю, так как американского бюджета хватит на помощь двум странам, передает РТ.

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалация в Израиле. Об этом он сказал журналистам. «Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины. Это будет иметь последствия», — выразил опасение Зеленский журналистам France 2. Ранее утром 7 октября движение ХАМАС выпустило примерно пять тысяч ракет по Израилю. После этого официальный представитель Кремля Дмитрия Пескова заявил, что ситуация на Ближнем Востоке опасна. Она может выйти за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, передает «Национальная служба новостей». Однако эта ситуация не помешает Соединенным Штатам помогать Украине и Израилю, так как американского бюджета хватит на помощь двум странам, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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