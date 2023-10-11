В Свердловской области мэра обвиняют в получении взятки в 1,5 млн. Фото

Главе Пышминского округа Виктору Соколову грозит 15 лет колонии из-за взятки

11 октября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Следующее заседание назначено на 12 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области идет суд над главой Пышминского городского округа Виктором Соколовым. Его обвиняют в получении взяток на сумму 1,5 миллиона рублей. В среду, 11 октября, был допрошен главный свидетель, сообщает корреспондент URA.RU. Глава Пышминского городского округа Виктор Соколов является фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Главным свидетелем со стороны обвинения выступает директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов. На суде он рассказал, что из-за боязни увольнения в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года давал Соколову взятки наличными в размере 450 тысяч рублей. Также Привалов якобы профинансировал строительство на участке супруги Соколова новых веранды и бани, канализации и водопровода, а также охотничьего лабаза на сумму больше одного миллиона рублей. Общий размер взятки составил 1,5 миллиона рублей. По версии гособвинения, деньги и материальные ценности Соколов якобы получал за «покровительство и попустительство» в отношении Привалова. Сторона защиты нашла нестыковку в уголовном деле. «Прокурор заявляет, что Соколов якобы брал взятки за „покровительство“ в отношении Привалова, а сам Привалов говорит, что мой подзащитный постоянно угрожал его уволить. Где здесь покровительство?» — задается вопросом адвокат Соколова Виктор Поддубный. Как бы то ни было, Соколов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривают в Камышловском райсуде под председательством судьи Дмитрия Деева. Следующее заседание назначено на 12 октября. Ранее по месту жительства и в рабочем кабинете Соколова проходили обыски. После встречи с силовиками подозреваемый заявил, что плохо себя чувствует, и попросил отвезти его в больницу. В итоге чиновника госпитализировали в Пышминскую райбольницу. Виктор Соколов до избрания главой работал в правоохранительных органах. На работу в советскую милицию он пришел в 1982 году, трудился в уголовном розыске. В 1994 году стал начальником ОВД Пышминского района, а в 2011 году — начальником ОВД по Богдановическому району. Главой Пышминского округа депутаты местной думы его избрали в 2013 году. Сейчас Соколов находится в неоплачиваемом отпуске — его обязанности исполняет заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов. Также в Камышловском суде вынесли приговор Владимиру Чистякову — «правой руке» Соколова. Его обвинили в растрате с использованием служебного положения и приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, появилась информация об еще одном свердловском главе, которого уличили в коррупции. Бывший руководитель Каменского округа Сергей Белоусов, которого депутаты местной думы отправили в отставку, подозревается в незаконном предпринимательстве. Фото: Платон Перфильев © URA.RU Фото: Платон Перфильев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области идет суд над главой Пышминского городского округа Виктором Соколовым. Его обвиняют в получении взяток на сумму 1,5 миллиона рублей. В среду, 11 октября, был допрошен главный свидетель, сообщает корреспондент URA.RU. Глава Пышминского городского округа Виктор Соколов является фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Главным свидетелем со стороны обвинения выступает директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов. На суде он рассказал, что из-за боязни увольнения в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года давал Соколову взятки наличными в размере 450 тысяч рублей. Также Привалов якобы профинансировал строительство на участке супруги Соколова новых веранды и бани, канализации и водопровода, а также охотничьего лабаза на сумму больше одного миллиона рублей. Общий размер взятки составил 1,5 миллиона рублей. По версии гособвинения, деньги и материальные ценности Соколов якобы получал за «покровительство и попустительство» в отношении Привалова. Сторона защиты нашла нестыковку в уголовном деле. «Прокурор заявляет, что Соколов якобы брал взятки за „покровительство“ в отношении Привалова, а сам Привалов говорит, что мой подзащитный постоянно угрожал его уволить. Где здесь покровительство?» — задается вопросом адвокат Соколова Виктор Поддубный. Как бы то ни было, Соколов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривают в Камышловском райсуде под председательством судьи Дмитрия Деева. Следующее заседание назначено на 12 октября. Ранее по месту жительства и в рабочем кабинете Соколова проходили обыски. После встречи с силовиками подозреваемый заявил, что плохо себя чувствует, и попросил отвезти его в больницу. В итоге чиновника госпитализировали в Пышминскую райбольницу. Виктор Соколов до избрания главой работал в правоохранительных органах. На работу в советскую милицию он пришел в 1982 году, трудился в уголовном розыске. В 1994 году стал начальником ОВД Пышминского района, а в 2011 году — начальником ОВД по Богдановическому району. Главой Пышминского округа депутаты местной думы его избрали в 2013 году. Сейчас Соколов находится в неоплачиваемом отпуске — его обязанности исполняет заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов. Также в Камышловском суде вынесли приговор Владимиру Чистякову — «правой руке» Соколова. Его обвинили в растрате с использованием служебного положения и приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, появилась информация об еще одном свердловском главе, которого уличили в коррупции. Бывший руководитель Каменского округа Сергей Белоусов, которого депутаты местной думы отправили в отставку, подозревается в незаконном предпринимательстве.