Против свердловского экс-мэра возбуждено второе уголовное дело

В отношении бывшего мэра Каменска-Уральского Белоусова возбуждено дело о взятке
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Силовики проверяют прошлую деятельность экс-главы на предмет коррупции Фото:

В отношении экс-главы Каменского городского округа Сергея Белоусова возбуждено второе уголовное дело. Следователи провели обыски, об этом URA.RU сообщили два источника — в городской власти и в администрации Свердловской области.

«Сергея Белоусова подозревают в получении взятки. Возбуждено уже второе уголовное дело, по 290 статье УК РФ. Весь день дома у Белоусова шли обыски», — сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию. Корреспондент обратился за комментарием в региональное управление СКР. Ответ ожидается.

Ранее экс-глава уже становился фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала Белоусова отправили в отставку.

С самым Сергеем Белоусовым связаться не удалось: он не ответил на звонок корреспондента по телефону и на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.

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В отношении экс-главы Каменского городского округа Сергея Белоусова возбуждено второе уголовное дело. Следователи провели обыски, об этом URA.RU сообщили два источника — в городской власти и в администрации Свердловской области. «Сергея Белоусова подозревают в получении взятки. Возбуждено уже второе уголовное дело, по 290 статье УК РФ. Весь день дома у Белоусова шли обыски», — сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию. Корреспондент обратился за комментарием в региональное управление СКР. Ответ ожидается. Ранее экс-глава уже становился фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала Белоусова отправили в отставку. С самым Сергеем Белоусовым связаться не удалось: он не ответил на звонок корреспондента по телефону и на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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