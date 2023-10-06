Против свердловского экс-мэра возбуждено второе уголовное дело

В отношении бывшего мэра Каменска-Уральского Белоусова возбуждено дело о взятке

06 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют прошлую деятельность экс-главы на предмет коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении экс-главы Каменского городского округа Сергея Белоусова возбуждено второе уголовное дело. Следователи провели обыски, об этом URA.RU сообщили два источника — в городской власти и в администрации Свердловской области. «Сергея Белоусова подозревают в получении взятки. Возбуждено уже второе уголовное дело, по 290 статье УК РФ. Весь день дома у Белоусова шли обыски», — сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию. Корреспондент обратился за комментарием в региональное управление СКР. Ответ ожидается. Ранее экс-глава уже становился фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала Белоусова отправили в отставку. С самым Сергеем Белоусовым связаться не удалось: он не ответил на звонок корреспондента по телефону и на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.

В отношении экс-главы Каменского городского округа Сергея Белоусова возбуждено второе уголовное дело. Следователи провели обыски, об этом URA.RU сообщили два источника — в городской власти и в администрации Свердловской области. «Сергея Белоусова подозревают в получении взятки. Возбуждено уже второе уголовное дело, по 290 статье УК РФ. Весь день дома у Белоусова шли обыски», — сказал один из собеседников агентства. Второй подтвердил эту информацию. Корреспондент обратился за комментарием в региональное управление СКР. Ответ ожидается. Ранее экс-глава уже становился фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала Белоусова отправили в отставку. С самым Сергеем Белоусовым связаться не удалось: он не ответил на звонок корреспондента по телефону и на сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.