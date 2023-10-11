Jerusalem Post: у ядерного центра в Израиле произошел «инцидент»

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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
В Израиле произошел «инцидент» с участием ядерного реактора Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На юге Израиля (город Димона) сообщается об «инциденте» в районе Центра ядерных исследований. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля», — передает газета. При этом подробностей с инцидента не сообщают. В израильском городе Димона находится Ядерный исследовательский центр с реактором.

Ранее боевики из ХАМАС сообщали о том, что смогли осуществить переброску на юг Израиля. В этой части страны также сообщалось о массовой бойне. Проходили сообщения и об атаке по Израилю со стороны Ливана, передает телеканал «Царьград».

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На юге Израиля (город Димона) сообщается об «инциденте» в районе Центра ядерных исследований. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post. «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля», — передает газета. При этом подробностей с инцидента не сообщают. В израильском городе Димона находится Ядерный исследовательский центр с реактором. Ранее боевики из ХАМАС сообщали о том, что смогли осуществить переброску на юг Израиля. В этой части страны также сообщалось о массовой бойне. Проходили сообщения и об атаке по Израилю со стороны Ливана, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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