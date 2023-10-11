11 октября 2023

В Перми водитель сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, реанимобиль, реанимация, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Состояние пешехода уточняется Фото:

В микрорайоне Садовый в Перми автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе «Большая Мотовилиха | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Микрорайон Садовый (Уинская, 15а), сбили человека. Скорее всего насмерть», — написано в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты. Пермь» сообщили, что инцидент произошел 11 октября в 19:30. На данный момент состояние пешехода уточняется.

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В микрорайоне Садовый в Перми автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе «Большая Мотовилиха | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Микрорайон Садовый (Уинская, 15а), сбили человека. Скорее всего насмерть», — написано в посте. В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты. Пермь» сообщили, что инцидент произошел 11 октября в 19:30. На данный момент состояние пешехода уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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