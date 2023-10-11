Состояние пешехода уточняется
В микрорайоне Садовый в Перми автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе «Большая Мотовилиха | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Микрорайон Садовый (Уинская, 15а), сбили человека. Скорее всего насмерть», — написано в посте.
В пресс-службе УМВД России по Пермскому краю изданию «Аргументы и факты. Пермь» сообщили, что инцидент произошел 11 октября в 19:30. На данный момент состояние пешехода уточняется.
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