Президенты США и ОАЭ обсудили открытие гуманитарных коридоров для Палестины

12 октября 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне боевых действий Израиля и Палестины. Об этом сообщило информационное агентство WAM. «Президенты [США и ОАЭ] говорили о возможности открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта», — передает агентство . В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили меры защиты мирного населения. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию. Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что 1300 израильтян погибли и 3700 ранены. В Минздраве Палестины заявили, что в ходе вооруженного конфликта погибло 1,1 тысячи человек, ранено 5,3 тысячи. В секторе Газа уничтожено более 1000 домов, еще 500 не пригодны для жизни из-за повреждений.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне боевых действий Израиля и Палестины. Об этом сообщило информационное агентство WAM. «Президенты [США и ОАЭ] говорили о возможности открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта», — передает агентство. В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили меры защиты мирного населения. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию. Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что 1300 израильтян погибли и 3700 ранены. В Минздраве Палестины заявили, что в ходе вооруженного конфликта погибло 1,1 тысячи человек, ранено 5,3 тысячи. В секторе Газа уничтожено более 1000 домов, еще 500 не пригодны для жизни из-за повреждений.