11 октября 2023

Президенты США и ОАЭ обсудили открытие гуманитарных коридоров для Палестины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне боевых действий Израиля и Палестины. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

«Президенты [США и ОАЭ] говорили о возможности открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта», — передает агентство. В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили меры защиты мирного населения.

Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию. Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что 1300 израильтян погибли и 3700 ранены. В Минздраве Палестины заявили, что в ходе вооруженного конфликта погибло 1,1 тысячи человек, ранено 5,3 тысячи. В секторе Газа уничтожено более 1000 домов, еще 500 не пригодны для жизни из-за повреждений.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне боевых действий Израиля и Палестины. Об этом сообщило информационное агентство WAM. «Президенты [США и ОАЭ] говорили о возможности открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта», — передает агентство. В ходе телефонных переговоров главы государств обсудили меры защиты мирного населения. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию. Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что 1300 израильтян погибли и 3700 ранены. В Минздраве Палестины заявили, что в ходе вооруженного конфликта погибло 1,1 тысячи человек, ранено 5,3 тысячи. В секторе Газа уничтожено более 1000 домов, еще 500 не пригодны для жизни из-за повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...