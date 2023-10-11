Ливан проник в воздушное пространство Израиля: итоги пятого дня войны

В Израиле заявили о вторжении в воздушное пространство из Ливана

11 октября 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Посольство Израиля в РФ сообщило, что Ливан устроил атаку по израильским городам, расположенным на севере страны Фото: Ilia Yefimovich новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Посольство Израиля в РФ сообщило о массированной атаке со стороны Ливана по израильским городам, расположенным на севере страны. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 11 октября. Ливан совершил массированную атаку по городам Израиля, расположенным на севере страны. Об этом заявило правительство Израиля в РФ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщала, что появились сообщения о возможном вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана. Она призвала граждан не покидать убежища.

Около 300 граждан РФ хотят эвакуироваться из сектора Газа. Об этом заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, в списки РФ на эвакуацию из сектора Газа внесены граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины, всего около 400 человек.

Компания «Ростелеком» сделала бесплатными международные звонки с домашних телефонов из РФ в направлении Израиля. В пресс-службе отметили, что абонентам будет доступно до 60 минут связи бесплатно.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость Палестины. По его словам, Россия выступает за создание палестинского государства. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил российского президента посодействовать прекращению войны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ будет участвовать в урегулировании конфликта Израиля и Палестины.

Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов, чтобы отправить гуманитарную помощь. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами.

Единственная электростанция в секторе Газа прекратила свою работу. Она была остановлена из-за истощения запасов топлива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война Израиля и сектора Газа похожа на массовое убийство. По его словам, неравномерное применение силы Израиля может привести страну в совершенно нежелательное для нее место в мире. Что известно о жертвах Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что в результате эскалации погибли 1300 израильтян, 3700 были ранены. Минздрав Палестины заявило 1,1 тысячи погибших и 5,3 тысячи раненых. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что более 1000 домов в секторе Газ были уничтожены, еще около 560 сильно повреждены и стали непригодными для дальнейшей жизни. Госдеп сообщил, что 22 гражданина США стали жертвами. ООН заявила, что с 7 октября погибли 11 сотрудников агентства по делам палестинских беженцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не смог назвать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем официально подтверждено. На данный момент известно только о четырех погибших российских гражданах.

Посольство Израиля в РФ сообщило о массированной атаке со стороны Ливана по израильским городам, расположенным на севере страны. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 11 октября. Посол Израиля в РФ Александра Бен сообщил, что в результате эскалации погибли 1300 израильтян, 3700 были ранены. Минздрав Палестины заявило 1,1 тысячи погибших и 5,3 тысячи раненых. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что более 1000 домов в секторе Газ были уничтожены, еще около 560 сильно повреждены и стали непригодными для дальнейшей жизни. Госдеп сообщил, что 22 гражданина США стали жертвами. ООН заявила, что с 7 октября погибли 11 сотрудников агентства по делам палестинских беженцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не смог назвать число погибших россиян из-за войны в Израиле. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что граждан РФ, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем официально подтверждено. На данный момент известно только о четырех погибших российских гражданах.