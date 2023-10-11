В Екатеринбурге продолжает расти стоимость аренды жилья

12 октября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Средняя арендная ставка жилья в Екатеринбурге составляет 34,5 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге за последние две недели средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% до 34,5 тысяч рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%, следует из аналитики цен квартир города на сайте Restate. С 21 сентября по 5 октября 2023 года средняя цена аренды вторичного жилья в Екатеринбурге поднялась с 32,5 тысяч рублей в месяц до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Если сравнивать арендную ставку с показателями октября прошлого года, то она подорожала на с 26,8 тысяч рублей на 22,09%. Не смотря на это, снять загородную недвижимость в октябре теперь можно дешевле на 1,07%. Месячная плата за частный дом или коттедж за две недели упала с 72,1 тысяч до 71,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге арендная ставка квартир подорожала на 2 тысячи рублей. Динамика роста цен продолжается с 27 июля 2023 года. Еще тогда снять жилье на месяц можно было за 25,3 тысячи рублей.

В Екатеринбурге за последние две недели средняя арендная ставка жилья выросла больше чем на 5% до 34,5 тысяч рублей. Еще 21 сентября в уральской столице был зафиксирован скачок стоимости аренды в 6,11%, следует из аналитики цен квартир города на сайте Restate. С 21 сентября по 5 октября 2023 года средняя цена аренды вторичного жилья в Екатеринбурге поднялась с 32,5 тысяч рублей в месяц до 34,5 тысяч рублей (+5,74%). Если сравнивать арендную ставку с показателями октября прошлого года, то она подорожала на с 26,8 тысяч рублей на 22,09%. Не смотря на это, снять загородную недвижимость в октябре теперь можно дешевле на 1,07%. Месячная плата за частный дом или коттедж за две недели упала с 72,1 тысяч до 71,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге арендная ставка квартир подорожала на 2 тысячи рублей. Динамика роста цен продолжается с 27 июля 2023 года. Еще тогда снять жилье на месяц можно было за 25,3 тысячи рублей.