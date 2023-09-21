В Екатеринбурге за две недели взлетели цены на аренду жилья

22 сентября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость аренды жилья в Екатеринбурге достигла 32,5 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость аренды квартир в Екатеринбурге выросла за две недели на 6,11%. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 7 по 21 сентября средняя арендная ставка жилья выросла с 30,5 тысяч до 32,5 тысяч рублей (+6,11%). Динамика роста цен продолжается с 27 июля 2023 года, еще тогда снять квартиру на месяц стоило порядка 25,3 тысяч рублей. За последние два месяца ставка стала дороже на 7,1 тысяч рублей (+22,11%). Что касается стоимости квадратного метра на вторичном рынке, то за последние две недели она выросла на 1,47% со 106,3 тысяч до 107,8 тысяч рублей, а с 27 июля по 21 сентября увеличилась на 2,99%. Квартиры в новостройках подорожали с начала сентября до 107,6 тысяч рублей на 1,82%. За два месяца они повысились в цене на 1,45%. Ранее URA.RU писало о том, как снять дешевое жилье в условиях ажиотажа. Основными условиями стали: заранее выбранная квартира, подбор ходового жилья с удобной транспортной логистикой и отказ от ненужной мебели и техники в момент заселения.

Стоимость аренды квартир в Екатеринбурге выросла за две недели на 6,11%. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 7 по 21 сентября средняя арендная ставка жилья выросла с 30,5 тысяч до 32,5 тысяч рублей (+6,11%). Динамика роста цен продолжается с 27 июля 2023 года, еще тогда снять квартиру на месяц стоило порядка 25,3 тысяч рублей. За последние два месяца ставка стала дороже на 7,1 тысяч рублей (+22,11%). Что касается стоимости квадратного метра на вторичном рынке, то за последние две недели она выросла на 1,47% со 106,3 тысяч до 107,8 тысяч рублей, а с 27 июля по 21 сентября увеличилась на 2,99%. Квартиры в новостройках подорожали с начала сентября до 107,6 тысяч рублей на 1,82%. За два месяца они повысились в цене на 1,45%. Ранее URA.RU писало о том, как снять дешевое жилье в условиях ажиотажа. Основными условиями стали: заранее выбранная квартира, подбор ходового жилья с удобной транспортной логистикой и отказ от ненужной мебели и техники в момент заселения.