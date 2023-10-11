Зарплата челябинских рабочих за год выросла на 10 тысяч рублей

HeadHunter: средняя зарплата челябинских рабочих выросла на 10 тысяч за год

Рабочие в Челябинской области стали больше зарабатывать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За год зарплата рабочих Челябинской области выросла на 10 тысяч рублей. Как рассказала директор сервиса «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая, категория относится к одной из самых дефицитных на рынке труда.

«По сравнению с сентябрем 2022 года количество резюме в этой сфере сократилось на 3%. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 1,5 резюме. Если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в регионе составляла 45,0 тысячи рублей, то сегодня — уже 55,3 тысячи», — сообщила Сидлецкая.

Эксперт предположила, что ситуация в ближайшие годы сохранится, а конкуренция за кадры вырастет. На профессиональную сферу «Рабочий персонал» в регионе приходится 28% вакансий. Категория сотрудников является самой востребованной у работодателей. Количество вакансий для рабочих в сентябре год к году выросло в области на 60%.

Рынок труда, добавила Сидлецкая, меняется. В обновленный перечень рабочих профессий, который ведет Минпросвещения РФ, не вошли устаревшие профессии. В список добавились новые. Среди них оператор беспилотников, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист, фитнес-инструктор и другие.